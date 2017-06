Kirschauer holen Deutsche Titel Trainer Hagen Neumann ist mit den Leistungen seiner Sportler zufrieden.

Karate. Bei der 13. Deutschen Meisterschaft des German JKF Goju Kai in Dresden konnten sich die 17 Starter des Kirschauer Karatevereins nach sechs Stunden spannender Kämpfe und packender Kata (Form) über sechs Deutsche Meistertitel, fünf zweite und drei dritte Plätze freuen. Trainer Hagen Neumann: „Allen unseren Kata-Teilnehmern gelang der Einzug in die Finalrunde.“ In ihren jeweiligen Kategorien konnten sich Janine Böhme sowie Luca und Alicia Beier mit einer exakt ausgeführten Form den Deutschen Meistertitel erkämpfen. In der Kategorie Kumite (Freikampf) holten sich Antonia Eisert, Mareen Stengl und Jonas Pötschke die Goldmedaille. Mit Hartmut Schmück war auch ein Kampfrichter aus Kirschau bei diesen Titelkämpfen dabei. Nach den Sommerferien startet der Karateverein Kirschau wieder neue Einsteigerkurse. (hn)

