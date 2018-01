Kirschauer Fisch bei der Grünen Woche

Auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren sich auch Firmen aus dem Landkreis Bautzen. © dpa

Kirschau/Bautzen. Das Unternehmen Kirschauer Aquakulturen präsentiert sich in diesem Jahr erstmal auf der Grünen Woche in Berlin. Auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau bietet die Firma, die in Indoor-Anlagen Sachsenbarsche, Pangasius, Garnelen und Süßwasser-Hummer züchtet, neben Informationen zu ihrer Tätigkeit auch Kostproben an – Backfisch, Fischsemmeln und Fischbratling. Die Kirschauer Aquakulturen Gesellschaft zieht die Tiere in großen Kreislaufanlagen auf, die in Hallen eines ehemaligen Textilbetriebes stehen; laut eigenen Angaben pro Jahr rund 180 Tonnen.

Auf der Grünen Woche, die am Freitag eröffnet wurde und bis zum Sonntag kommender Woche dauert, stellt aus der Bautzener Gegend unter anderem auch die Firma Komet Gerolf Pöhle aus Großpostwitz aus. Zu ihrer Produktpalette gehören Speiseeispulver, Backmischungen, Dessertpulver und Tortenguss. Durch Kinella aus Ellefeld ist zudem die Lausitzer Früchteverarbeitung aus Sohland auf der Messe vertreten. Denn der vor allem für seine Kindersäfte bekannte Produzent aus dem Vogtland gehört seit knapp zwei Jahren zum Sohlander Unternehmen. – Wie das Landwirtschaftsministerium informiert, präsentieren sich unter dem Motto „Sachsen genießen“ insgesamt 35 Unternehmen und Verbände aus Sachsen auf der Grünen Woche. Zu finden sind sie in der Halle 21 b. (SZ/ks)

