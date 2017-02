Kirschallee ruht wegen Tauwetter Die Revitalisierung der einstigen Industriebrache hat im Winter Zwangspause. Danach kann sich der erste Investor breitmachen.

An der Kirschallee in Langburkersdorf geht es im Moment nicht vorwärts. Die Arbeiten zur Revitalisierung der ehemaligen Industriebrache pausieren. Der Grund hängt mit dem Wetter zusammen. Erst mussten die Bauleute wegen Frost und jeder Menge Schnee die Arbeiten unterbrechen. Jetzt folgen zwar mildere Temperaturen und damit Tauwetter. Das hat jedoch dafür gesorgt, dass der Untergrund extrem aufgeweicht ist. Baufahrzeuge kommen darauf schlecht vorwärts.

Ist der Boden getrocknet und damit fester, geht es an der Kirschallee nahtlos weiter. Das rund 13 Hektar große Areal soll bis Ende 2017 umgestaltet werden. Anfang 2018 sollen sich dann neue Betriebe und Unternehmen niederlassen. Insgesamt drei neue Bauquartiere wird es geben – das vierte bildet das Zentrallager, das bestehen bleibt. Der Reisemobilbauer Capron hat sich bereits eine Fläche gesichert. Der Betrieb, dessen Werksgelände an die Kirschallee grenzt, will weiter expandieren. Neben diesem Grundstück sollen ein 1,7 Hektar und ein 4,1 Hektar großes Areal bald zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Revitalisierung sollen durch den Verkauf der Grundstücke wieder reingeholt werden. Diese werden sich auf rund 7,3 Millionen Euro belaufen.

