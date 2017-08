Kirnitzschtalbahn ist jetzt barrierefrei Zwei Haltestellen wurden umgebaut, damit auch Rollstuhlfahrer die Bahn nutzen können. Ein anderes Fahrzeug soll noch umgerüstet werden.

Vom Bahnhof in Bad Schandau über die Bahnhofsfähre bis zum Lichtenhainer Wasserfall können jetzt auch Rollstuhlfahrer die Bahn nutzen. © Archivfoto/Marko Förster

Es ist nicht selbstverständlich, dass historische Verkehrsmittel barrierefrei genutzt werden können. Bei der Kirnitzschtalbahn ist das nun der Fall. Die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) hat zwei Haltestellenborde der Linie erhöht, damit es auch Fahrgästen mit Rollstuhl ermöglicht wird, die Bahn zu nutzen. „Wir haben uns zusammen mit der OVPS über mehr als drei Jahre um eine Lösung bemüht“, erklärt Mathias Dasse vom Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen und lobt das Ergebnis. Vom Bahnhof über die Bahnhofsfähre bis zum Lichtenhainer Wasserfall sei jetzt ein Besuch der Nationalparkregion barrierefrei möglich. Am Donnerstag wurden die umgebauten Haltestellen am Kurpark in Bad Schandau und am Lichtenhainer Wasserfall offiziell eingeweiht. In dem Verband gibt es das Projekt „ÖPNV für alle“. In Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und den Kommunen sollen in den nächsten Jahren alle Elbfähren in der Nationalparkregion für Menschen im Rollstuhl besser erreichbar werden, erklärt Dasse. (SZ/gk)

