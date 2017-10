Kirnitzschtalbahn fährt wieder Nach den Sturmschäden vom Sonntag ist die Oberleitung wieder in Ordnung. Die Bahn fährt am Feiertag.

Die Kirnitzschtalbahn fährt am Dienstag wieder zwischen Bad Schandau und Lichtenhainer Wasserfall. © Archivfoto: Daniel Schaefer

Die Kirnitzschtalbahn fährt am Dienstag, dem 31. Oktober, wieder nach Fahrplan. Am Sonntag und am Montag war die Strecke gesperrt, weil am Nassen Grund Bäume auf die Oberleitung gestürzt waren und diese beschädigt hatten. Den gesamten Montag über war eine Fachfirma damit beschäftigt, die Ausleger zu erneuern und die Oberleitung zu reparieren.

Wer am Feiertag einen Ausflug mit der Kirnitzschtalbahn geplant hat, kann das nun tun, erklärt der Einsatzleiter der Kirnitzschtalbahn, Uwe Wiesner. (SZ/gk)

zur Startseite