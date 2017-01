Kirnitzschtalbahn fährt wieder Ein Baum hatte die Oberleitung beschädigt. Eine Spezialfirma musste anrücken.

Die Kirnitzschtalbahn fährt wieder. Im Winter allerdings mit einem ausgedünnten Fahrplan. Ein umgestürzter Baum hatte in der Nähe vom Waldhäusl die Oberleitung beschädigt.

Ein umgestürzter Baum hatte in der Nähe vom Waldhäusl die Oberleitung beschädigt.

Seit Dienstagmorgen fährt die Kirnitzschtalbahn wieder nach Fahrplan. Bis in den Montagabend hinein waren Mitarbeiter einer Spezialfirma damit beschäftigt, die Oberleitung zu reparieren. Die hatte ein umgestürzter Baum zwischen Straßenbahndepot und Ostrauer Mühle zerrissen. Mitarbeiter aus dem Straßenbahndepot liefen zwar sofort zur Unfallstelle, zersägten den Baum und beräumten so die Straße. Für die Oberleitung musste aber auf Experten gewartet werden. Noch bevor die fertig waren, konnte die Straße wieder befahren werden. Die Kirnitzschtalstraße liegt an einem steilen Hang, auf der es trotz intensiver Pflegemaßnahmen immer mal wieder zu Baumstürzen kommt. Einzelne Stämme zieht es dort schräg zum Licht. Wurzeln können das Gewicht der Bäume dann irgendwann nicht mehr halten.

