Kirmes-Bierkönigin gekürt Drei Tage lang feierte die Gemeinde ausgelassen. Sogar ein Festbier gab es.

Im Ratskeller Bretnig gab es eine Bierausstellung. © Matthias Schumann

Drei Tage lang feierten die Bretnig-Hauswalder mit vielen Gästen eine tolle Kirmes in Bretnig im und um den Hofepark und die Hofescheune. Bei einer Fülle von über 50 Programmpunkten mit Musik und Tanz, Theater, Sport und mehreren Ausstellungen war wohl für jeden etwas dabei.

Extra für die Kirmes wurden zehn Hektoliter Festbier für die durstigen Kehlen angeliefert. Anja Ittmann, die 1. Sächsische Bierkönigin, stach selbst ein Fass Freibier an. Das Bier kam natürlich von Böhmisch Brauhaus in Großröhrsdorf und wurde nicht vom Freundeskreis Brauereigeschichte Dresden/Ostsachsen gebraut, wie fälschlicherweise in der Montagausgabe der SZ stand. Sie waren ihrerseits an der Ausstellung „Prost – 500 Jahre Reinheitsgebot“ zur Kirmes beteiligt. Die wurde mit Exponaten der Brauerei Böhmisch Brauhaus, mit Sammlerstücken des Freundeskreises, der Gemeinde Bretnig-Hauswalde und mit privaten Spenden zusammengestellt. Übrigens hat nun auch Bretnig-Hauswalde eine Kirmes-Bierkönigin. Kathleen Schölzel setzte sich im Wissenstest unter zehn Kandidaten, davon acht Männer, durch. (szo)

zur Startseite