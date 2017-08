Kirchweg wird für 177 600 Euro erneuert Letztes Jahr wurde bereits gebaut. Jetzt soll es an anderer Stelle weitergehen.

© Karl-Ludwig Oberthür

Nachdem im vergangenen Jahr der Asphalt auf dem Kirchweg in Kreischa bis zur Einfahrt der Schule erneuert werden konnte, soll in diesem Jahr auf einem weiteren Abschnitt der Straße gebaut werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Schuleinfahrt und der Hermsdorfer Straße. Die Gemeinderäte haben nun den Auftrag für das mit rund 51 000 Euro Fördermitteln des Freistaats teilfinanzierte Vorhaben vergeben.

Zwei Unternehmen hatten sich beworben. Den Auftrag erhielt die Teichmann Bau GmbH aus Wilsdruff. Die Baukosten betragen rund 177 600 Euro. Die Arbeiten auf dem jetzigen Abschnitt werden aufwendiger als jene im Vorjahr. So muss noch eine Regenwasserleitung verlegt werden. Zudem soll mit Gemeindemitteln ein neuer Fußweg entstehen. „Die Bauarbeiten werden im September beginnen und bis in die Herbstferien hinein andauern“, so Bürgermeister Frank Schöning (FBK). „Dabei wird es zu Vollsperrungen des Kirchweges kommen.“ (skl)

