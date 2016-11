Kirchweg wieder begehbar

Zwischen Röhrsdorf und Klipphausen gibt es jetzt einen attraktiven Rundweg. Der alte Kirchweg nach Röhrsdorf durch die Felder und Wiesen wurde jetzt wiedereröffnet. Wanderer und Ausflügler können so seit Kurzem wieder vom Schloss Klipphausen zur Kirche in Röhrsdorf gelangen. Dabei ergeben sich auf der zwei Kilometer langen Strecke schöne Ausblicke auf die Umgebung mit ihren Hügeln und Tälern, auf Bäume, Sträucher und grüne Saaten. Für viele Röhrsdorfer und Klipphausener ging mit der Wiedereröffnung des alten Kirchweges ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. (SZ)

zur Startseite