Kirchturmspitze schwebt hinab

Seit ein paar Tagen steht das Baugerüst an der Ruppendorfer Kirche. Das Dach wird saniert. Am Freitag hievte ein Baukran die Turmspitze hinab.

Seit ein paar Tagen steht das Baugerüst an der Ruppendorfer Kirche. Das Dach wird saniert. Am Freitag hievte ein Baukran die Turmspitze hinab.

Die Turmspitze der Ruppendorfer Kirche schwebte am Freitagvormittag an einem Kranseil langsam zu Boden. Dort wurde sie auf ein eigens errichtetes Holzpodest samt dem neuen Sims abgestellt. Die Zimmerei Förster aus Mautitz bei Riesa kümmert sich um die Sanierung. Die Turmspitze wartet nun mehrere Wochen darauf, dass man sie wieder an ihren angestammten Platz hievt.

Das Prozedere wurde notwendig, weil weitere Holzschäden unterm Kirchendach festgestellt worden waren. Deshalb musste die Turmspitze abgenommen werden. Laut Pfarrer Michael Heinemann müsse man die Schäden beheben, ehe Dach und Tragwerk saniert werden. Sie würden sonst beschädigt. „Unsere Finanzierung kommt damit aber ins Wanken“, erklärt der Pfarrer.

Er rechnet mit wohl fast 10 000 Euro an Mehrkosten. Die Zusatzschäden wurden nach dem Beginn der Dacharbeiten festgestellt. 197 000 Euro sollte der letzte Teil der Frischekur mit Dach- und Fassadenerneuerung sowie Einbau einiger neuer Fenster kosten. Das wird nun teurer. Über das EU-Förderprogramm Leader erhielt die Kirchgemeinde 96 000 Euro vorab. Der Rest wird über Kirchgemeindeetat, Rücklagen, Landeskirche und Spenden finanziert. (SZ/skl)

Spenden möglich an Konto: Kassenverwaltung Pirna, Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE 1135 0601 9016 1720 9027; Betreff: Kirche Ruppendorf, Außensanierung

