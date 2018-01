Kirchturm steht Sanierung bevor Besonders an einer Seite sind die Schäden groß. Das ganze Ausmaß wird sich aber erst noch zeigen, sagt der Planer.

An der Westseite von Strehlas Kirchturm sind bei genauerem Hinsehen einige Schäden erkennbar. : © Eric Weser

Strehla. Eines der markantesten Gebäude in Strehla wird dieses Jahr für mehrere Monate eingerüstet sein: der knapp 60 Meter hohe Kirchturm. Grund ist eine Sanierung. Warum die nötig ist, zeigt ein näherer Blick auf die Turm-Westseite. Dort sind Risse und abgeplatzter Putz zu erkennen. Daneben gebe es Holzschäden im Gesims oberhalb der sogenannten Turmlaterne, so Detlef Goldbach. Der Strehlaer Bauplaner bereitet das Sanierungsvorhaben im Auftrag der Kirchgemeinde vor. Das volle Schadensausmaß werde laut Goldbach aber erst ersichtlich, wenn der Turm in einigen Monaten komplett eingerüstet ist. Er rechne damit, dass die Sanierungsarbeiten im Frühjahr beginnen und etwa drei bis vier Monate dauern, so Detlef Goldbach.

Unter anderem sollen dann der schadhafte Putz ausgetauscht und der Kirchturm komplett mit einem witterungsbeständigen Anstrich versehen werden. Auch am Sockelbereich der Kirche seien Reparaturarbeiten geplant. Nach jetziger Schätzung soll das Vorhaben insgesamt knapp 100 000 Euro kosten. Finanziert werden soll das Projekt teilweise mit Fördergeldern aus der Stadtsanierung. (SZ/ewe)

