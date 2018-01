Kirchstraßen-Zoff schwelt weiter Die Bauarbeiten werden so schnell wohl nicht fortgesetzt – und das hat nichts mit der Winterpause zu tun.

Die Kirchstraße im Stadtteil Gröba. © Sebastian Schultz

Riesa. Neuigkeiten in Sachen Kirchstraße: Die Stadtverwaltung und die Baufirma Wolff & Müller haben sich noch immer nicht geeinigt. Stadtsprecher Uwe Päsler teilte auf SZ-Anfrage mit: „Im Rechtsstreit gibt es leider auch im aktuellen Schriftverkehr keine Einigung über das von uns gewünschte Zustandekommen eines Schiedsverfahrens.“

Nachdem die Baufirma im alten Jahr einen Kompromiss vorgeschlagen hatte, den die Stadtverhaltung als „nicht annehmbar“ einstufte, sollte sich nun die Baufirma bis Mitte Januar zu einem Kompromissvorschlag der Stadtverwaltung äußern (SZ berichtete). Dies ist nun offenbar geschehen. Wie es jetzt weitergeht, teilte die Stadtverwaltung nicht mit. Nur so viel: „Die Baufirma hat einige Gräben verfüllt und mit Schotterdecken dafür gesorgt, so dass alle Grundstücke wieder erreichbar sind. Zudem herrscht jetzt witterungsbedingt ohnehin Winterruhe auf der Baustelle.“ Eine Stellungnahme von Wolff & Müller war am Mittwoch nicht zu bekommen.

Nachdem die Arbeiten vor knapp einem Jahr in Rekordtempo begonnen hatten, ruht der Straßenbau an der Kirchstraße wegen des Streits mit der Baufirma nun schon seit Mitte Oktober.

