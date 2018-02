Kirchstraße wird einen Monat lang zum Boulevard

Vor ungefähr 60 bis 70 Jahren ist dieses Foto in Hoyerswerdas Kirchstraße entstanden. Sie gehörte damals zum hauptsächlich zur Versorgung genutzten Bereich der Stadt. Lässt es sich daran anknüpfen? Foto: Sammlung Sinapius

War früher alles besser? Wohl kaum. Aber es war anders. Und es gab definitiv Zeiten, zu denen Hoyerswerdas Kirchstraße für die Versorgung der Bevölkerung eine größere Bedeutung hatte als heute und zu denen man dort eher einen Anlass zu dem fand, was man Schlendern nennt.

Als „Schlendermeile Altstadt“ steht ein Vorhaben des Gewerberings Stadtzukunft im Sommer im offiziellen Programm zur 750-Jahr-Feier. Es nimmt derzeit mehr und mehr Form an und hat auch einen neuen Namen. Der „Boulevard Kirchstraße“ soll vom 4. Juni bis zum 1. Juli in Regie des vom Gewerbering getragenen Altstadtmanagements ein „besonders lebendiger Aufenthalts- und Erlebnisort für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen“ werden. So steht das in einer Einladung zu einer Informationsveranstaltung des Citymanagements in der kommenden Woche. Händlern, Gastronomen, Dienstleistern, Kulturschaffenden und Anwohnern soll dabei das Konzept vorgestellt werden, das eine Art Grundgerüst ist. In Arbeit sind zum Beispiel eine verkehrsrechtliche Anordnung für eine verkehrsberuhigte Zone während der Aktionszeit oder eine temporäre Straßenbar. Ausdrücklich sollen sich aber alle, die das möchten, einbringen können. „Wir möchten Sie nicht nur informieren, sondern vor allem mitnehmen, sich diesem Projekt aktiv mit eigenen Ideen anzuschließen. Dabei richten wir uns an alle Anlieger des Altstadtzentrums“, heißt es in der von den beiden Citymanagern Dorit Baumeister und Frank Graumüller unterschriebenen Einladung. Denn die temporär funktional erweiterte Ausgestaltung der Kirchstraße zum Boulevard solle sich vitalisierend auf das gesamte Altstadtzentrum auswirken, so die Hoffnung.

Die anstehende Information über das Sommerprojekt in der Kirchstraße ist inzwischen so vielen Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern bekannt gegeben worden, wie die Altstadtmanager in den letzten Tagen treffen konnten. Jedoch sollen auch Gebäudeeigentümer und Anwohner ihre Ideen äußern können.

Die Eröffnung des „Boulevard Kirchstraße“ fällt zusammen mit der „Altstadtzauber“-Veranstaltung am ersten Juni-Wochenende, die ebenfalls im Zeichen des 750. Stadtgeburtstages stehen soll. Schon in diesem Zusammenhang kündigt das Festprogramm eine sommerliche Dekoration für den Altstadtkern samt effektvoller Beleuchtung an. So soll es ein Kerzenlicht-Dinner in der Kirchstraße geben.

Boulevard Kirchstraße: Informationsveranstaltung am Dienstag, dem 13. Februar, ab 18.30 Uhr im Café Auszeit im Bürgerzentrum an der Schlossstraße.

zur Startseite