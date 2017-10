Kirchruine gerettet Noch in diesem Jahr sollen die Mauern in Canitz gesichert sein. Die Macher brauchten dafür einen langen Atem.

Die Mauern der Canitzer Kirche werden stabilisiert. Die Notsicherung ist der erste Schritt für den Erhalt des Gebäudes. Ralf Zscherper (Foto) und seine Mitstreiter vom Förderverein „Kirche Canitz“ hatten lange dafür gekämpft. Das eigentliche Ziel ist aber, dass dort wieder Gottesdienste stattfinden können. © Sebastian Schultz

Kurz, bevor die Bauberatung offiziell beginnen soll, kommt die Nachricht: Die Architektin steht im Stau. „Es wird ein bisschen später“, sagt der Mitarbeiter einer Baufirma zu Jochen Kinder und Ralf Zscherper. Kein Problem, dann wird eben gewartet. In Geduld üben mussten sich die Canitzer schließlich schon deutlich länger, wenn es um den Aufbau ihrer Kirche geht. Was ist da schon eine Viertelstunde.

Zumal es auf der Baustelle derweil gut voran geht. Seit Juli ist die Kirchenruine eingerüstet. Mittlerweile sei der sogenannte Ringanker der Kirche fertig, erklärt Pfarrer Jochen Kinder. Erstmals seit fast 50 Jahren sei das Gebäude wieder tragfähig. „Ab Montag kann das Dach draufgebaut werden.“ Ein Moment, auf den auch Ralf Zscherper und seine Mitstreiter jahrelang hingearbeitet haben. Zscherper ist Gründungsmitglied des Fördervereins, der sich für einen Wiederaufbau der im 13. Jahrhundert errichteten Kirche einsetzt. Es sei eine Idee von mehreren Leuten gewesen, wieder etwas aufzubauen. „In Canitz wurde ja viel weggerissen“, sagt er und verweist beispielhaft auf das Canitzer Schloss, das 1945 gesprengt wurde und auf dessen Gelände sich heute der Sportplatz befindet. Die Kirche sei wichtig für die Ortsmitte. „Es heißt ja nicht umsonst, man soll die Kirche im Dorf lassen.“

Fast zwölf Jahre ist die Gründung des Vereins nun schon her. In dieser Zeit sammelte der Verein Geld für den Wiederaufbau, beräumte das Gelände – und plante gemeinsam mit der Kirche den Wiederaufbau. Das ging nicht ohne Irrwege ab, lässt Ralf Zscherper durchblicken. Die ersten Pläne für das Projekt wirken im Rückblick überdimensioniert, zu groß für eine Kirchgemeinde mit weniger als 100 Mitgliedern. Der Knackpunkt sei eigentlich eine Entdeckung gewesen, die Archäologen an der Ruine machten, erzählt Zscherper. „Die fanden heraus, dass eigentlich der Mittelbau der älteste Teil der Kirche ist und nicht der Turm, wie man vorher immer dachte.“ Nicht die einzige Legende, die sich die Canitzer um die Kirchenruine und ihren Verfall erzählten. Zscherper winkt amüsiert ab. Schwemmsand, auf dem das Fundament errichtet worden sei, war nur eine von vielen Theorien für den Einsturz Mitte der 70er Jahre, der dann den Teilabriss nach sich zog. Am Ende war die Erklärung viel einfacher: Der aufgesetzte Dachstuhl war für die Mauern zu schwer gewesen.

Nachdem feststand, wie groß die Kirche einst war, entschieden sich Verein und Kirche für die kleine Variante, also den Aufbau in den ursprünglichen Umrissen. „Irgendwann hatte man dann mal alle Verantwortlichen an einem Tisch“, sagt der Vereinsvorsitzende. Und Anfang dieses Jahres war schließlich auch das Geld für die Notsicherung da. „Es war wichtig, dass mal was passiert“, sagt Zscherper, der nun auch auf einen Motivationsschub setzt. Er habe zuletzt das Gefühl gehabt, dass viele Leute ins Zweifeln gekommen seien, ob es denn überhaupt noch etwas wird mit dem Wiederaufbau. „Sicher, das ist noch nicht das, was wir uns wünschen.“ Aber es sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Denn der Verfall der Kirche ist mit der Notsicherung erst einmal gestoppt.

Das sieht auch der Pfarrer so. „Die komplizierten Sachen sind eigentlich durch“, sagt Jochen Kinder. Noch im November können die Arbeiten wohl abgeschlossen werden. „Es ist dann keine Ruine mehr, sondern ein halbfertiges Bauwerk.“ Dann ist mindestens Zeit gewonnen, weil die Kirche nicht weiter verfällt. Zeit, um den nächsten Schritt anzugehen: aus dem halbfertigen Bauwerk, wie der Pfarrer sagt, wieder „eine kleine Kirche zu machen“. Denn diese Funktion kann der Bau nach der Notsicherung noch nicht erfüllen: Die Gottesdienste müssen zunächst weiter im nahe gelegenen Pfarrhaus stattfinden – aus baurechtlichen Gründen. Wann der zweite Schritt erfolgen kann, steht noch in den Sternen. Einen sechsstelligen Betrag hat schon die Notsicherung verschlungen; ohne Förderung durch Landkreis und Landeskirche wäre das nicht möglich gewesen. Ralf Zscherper gibt sich dennoch zuversichtlich, auch dieses Vorhaben zu schaffen. Es muss ja nicht wieder zwölf Jahre dauern.

