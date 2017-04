Kirchgemeinden feiern Waldgottesdienst

Die Kirchgemeinden Lauterbach-Oberottendorf und die Gemeinden Stolpener Land und Neustadt feiern am Sonntag, dem 18. Juni, einen gemeinsamen Waldgottesdienst. Beginn ist 10 Uhr im Pfarrwald. Der Pfarrwald ist gut zu Fuß zu erreichen. Vor dem Ortseingangsschild von Lauterbach in Richtung Langenwolmsdorf geht es links den breiten Weg ab. Mit dem Pkw ist eine Anfahrt bis zum Waldrand möglich, sagt Lauterbachs Pfarrer Wolfram Albert. Außerdem werden auch Parkplätze ausgewiesen. Es wird zudem ein Kleinbus organisiert, der die Besucher von allen öffentlichen Bushaltestellen in den drei Gemeinden abholt und nach dem Gottesdienst wieder zurückbringt. Dafür ist eine Anmeldung im Pfarramt notwendig. Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen aus der Feldküche, Kaffee und Kuchen. Außerdem werden für Kinder einige Spielstände aufgebaut. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst 10 Uhr in der beheizten Kirche St. Martin in Lauterbach statt. (SZ)

