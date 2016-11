Kirchgemeinde teilt Martinsgänse In Radeberg und Großerkmannsdorf wird am Freitag an die Geschichte des Heiligen Martin erinnert.

In der Kirche in Großerkmannsdorf beginnt am Freitag, 16.30 Uhr der Gottesdienst zum Martinstag. © Willem Darrelmann

Nicht nur in Radeberg reitet am heutigen 11.11. der Heilige Martin – der Kinder-Gottesdienst startet 16.30 Uhr in der Stadtkirche –, sondern auch im Ortsteil Großerkmannsdorf wird zum Martinstag an die Geschichte erinnert. Um 16.30 Uhr beginnt dazu in der Großerkmannsdorfer Dorfkirche der Gottesdienst, den die christliche Grundschule vorbereitet hat. Im Anschluss startet der traditionelle Umzug mit Lampions, der vom Heiligen Martin auf dem Pferd angeführt wird, das hat die Kita des Ortes organisiert.

Zum Abschluss wird ans Pfarrhaus zu Würstchen und Brötchen eingeladen, sagt Pfarrer Johannes Schreiner, der sich freut, „dass das Ganze so wunderbar Hand in Hand organisiert wurde“. Geteilt wird natürlich auch, um an die Sage um den Heiligen Martin zu erinnern, der ja bekanntlich die Hälfte seines Mantels einem frierenden Bettler gab. „Wir teilen dabei Martinsgänse, die der Kindergarten gebacken hat“, verrät der Pfarrer. Zudem werden Spenden gesammelt, die dann an das Obdachlosen-Café in Dresden gehen werden. (SZ/JF)

zur Startseite