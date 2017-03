Kirchgemeinde lädt zum Lutherfest Dieses soll über drei Tage gehen und an den 500. Jahrestag der Reformation erinnern. Gefeiert wird in der gesamten Gemeinde.

500 Jahre Reformation. Dieses Jubiläum feiert in diesem Jahr ganz Deutschland mit den unterschiedlichsten Aktionen. Auch der Kirchenvorstand von Arnsdorf hat sich Gedanken gemacht, wie er diesen besonderen Jahrestag gemeinsam mit den Bürgern begehen möchte. Dafür hat es bereits im vergangenen Jahr mehrere Vorbereitungstreffen gegeben, ein grobes Konzept steht mittlerweile: Geplant ist ein dreitägiges Fest, das vom 25. bis zum 27. August in allen drei Ortsteilen der Kirchgemeinde stattfindet. Einige Details müssen nach Angaben von Pfarrer Martin Roth zwar noch konkretisiert werden, doch der grobe Ablauf für das Fest steht.

So ist am ersten Tag der Feierlichkeiten ein „Abendessen mit Luther“ auf dem Pfarrhof in Wallroda geplant. Der Abend könnte Tischreden, einen Disput zwischen Luther und seinen Rivalen sowie Tänze aus der Reformationszeit enthalten und würde mit einem Nachtgebet enden. Wer im Pächterhaus oder auf dem Pfarrhof übernachten möchte, ist nach Angaben der Kirchgemeinde herzlich dazu eingeladen. Am darauffolgenden Sonnabend planen die Veranstalter eine Prozession von Wallroda nach Arnsdorf, wo ein gemeinsames Mittagessen mit interessanten Gesprächen angedacht ist. Anschließen könnten sich nach aktuellem Stand einige Spiele für Familien, Musik sowie Vorträge bis in den Abend hinein.

Am letzten Tag des großen Lutherfestes soll die Prozession schließlich von Arnsdorf nach Fischbach weiterführen und in einem Festgottesdienst in Fischbach seinen Höhepunkt finden. Zusätzlich hält der Kirchenvorstand eine Ausstellung oder eine Baum-pflanz-Aktion in Fischbach für möglich. Konkretere Details zum Ablauf des Festes zu Ehren von Martin Luther wird es nach Angaben von Martin Roth dann voraussichtlich im Juni geben. (ste)

