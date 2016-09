Kirchgemeinde braucht mehr Geld Zwei Beschlüsse wurden von der Tagesordnung des Stadtrates gestrichen – es gibt noch Fragen, u.a. zu den Kirchenhäusern.

Die Fraktion „Alternative Liste“ hat den Großenhainer Stadträten den Anbau am Zabeltitzer Sportgebäude vorschlagen wollen. Dazu hatte Kai-Uwe Schwokowski einen Beschlussvorschlag vorbereitet. Allerdings wurde die Vorlage zurückgezogen, weil die Stadt ohnehin gerade an einem neuen Sportgebäude-Nutzungskonzept arbeitet. Bis Ende des Jahres soll es nach Aussage von Oberbürgermeister Sven Mißbach (parteilos) fertig sein und dann in seiner Gesamtheit dem Stadtrat vorgestellt werden. Die AL verzichtete deshalb darauf, mit einem Einzelvorschlag vorzupreschen.

Der Sportgebäude-Anbau von Zabeltitz war nicht die einzige zurückgestellte Stadtratsvorlage. Die Marienkirchgemeinde Großenhain braucht für das Gemeinschaftsprojekt Kirchenhäuser mehr Geld. Die Baukosten sind knapp 300 000 Euro höher ausgefallen. Die Stadt kann durchaus weitere Fördergelder bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragen, aber dadurch würde auch ihr Eigenteil steigen. Darüber wollen sich Kirchgemeinde und Stadt nun noch einmal verständigen und eine Lösung suchen, damit die Stadt nicht finanziell belastet wird.

