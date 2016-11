Kirchgemeinde bereitet Krippenausstellung vor

In der Geisinger Stadtkirche soll es auch in diesem Jahr wieder eine Krippenausstellung geben. Gezeigt werden soll sie im Rahmen des Geisinger Weihnachtsmarktes, der am ersten Adventswochenende stattfindet. Wer der Kirchgemeinde bei der Bestückung der Ausstellung helfen möchte, wird gebeten, sich ans Pfarrbüro beziehungsweise an Wera Kießlich zu wenden. Die Krippen werden – idealerweise in einem Karton mit Namensschild – zwischen dem 14. und dem 24. November im Pfarramt Geising entgegengenommen. (SZ/mb)

Kontakt: Wera Kießlich, 035054 29288; Pfarramt in Geising, 035056 31856

zur Startseite