Kirchgasse aufgefräst Am Donnerstagmorgen hatte die Firma Walther Straßenbau damit begonnen, die Straße abzufräsen.

Wenn auf Döbelns vielbefahrener Kleinen Kirchgasse Straßenbauarbeiten laufen, gleicht das einer Operation am offenen Herzen. Am Donnerstagmorgen hatte die Firma Walther Straßenbau damit begonnen, die Straße abzufräsen. Eine Baustellenampel ließ den Verkehr wechselseitig vorbei, die Fußgängerampel war außer Betrieb genommen worden. Vor allem auf der Leipziger und Dresdner Straße staute der Verkehr deutlich mehr als normal. Heute sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. Der Belag wurde auf etwa 40 Meter Länge halbseitig erneuert. „Wegen der großen Verkehrsbelastung gab es Setzungen und Unebenheiten“, so Mettcher. Die Arbeiten seien extra in die Ferienzeit verlegt worden, weil dann weniger Verkehr über die Straße rollt. (DA)

