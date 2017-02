Kirchenpuzzle wächst Eine besondere Spendenaktion in Röhrsdorf geht voran. Das Geld soll die Sanierung der Kirche vorantreiben.

© Symbolbild: picture alliance / dpa

600 Puzzleteile in zwei Monaten: Das klingt nicht nach Rekord, ist es aber doch. Denn das Puzzle von der Röhrsdorfer Kirche ist ein besonderes. Immer wenn wieder 25 Euro gespendet worden, kann ein Teil an seinen Platz gelegt werden. So ist das 1 000-Teile-Puzzle inzwischen zu über 80 Prozent fertig. „Man kann wohl sagen, dass der Erfolg unserer Aktion zu diesem Zeitpunkt und in dieser Höhe nicht zu erwarten war, auf jeden Fall sind wir sehr froh“, sagt Cornelius Neumann.

Er hat die Aufgabe übernommen, die Sanierung zu organisieren. Nach Dach und Fassade sowie dem Glockenstuhl ist nun das Innere dran. Und dafür werden die Spenden als Eigenanteil benötigt. Sobald der Frost vorbei ist, beginnen die Arbeiten. Am ersten Advent dieses Jahres soll die sanierte Kirche fertig sein.

Nun wird noch auf die Zusage des sächsischen Denkmalschutzamtes gewartet. Wenn die Höhe klar ist, können die Aufträge vergeben werden. „Und wenn alles gut geht, bekommen wir im nächsten halben Jahr auch noch die fehlenden knapp 20 Prozent der geplanten 25 000 Euro Spenden zusammen“, sagt Neumann. Erst im Spätherbst 2016 war die Aktion gestartet worden, zum Jahreswechsel lagen schon 252 Puzzleteile. (SZ/sab)

zur Startseite