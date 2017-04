Kirchenpuzzle ist komplett Schneller als gedacht hat die Röhrsdorfer Kirchgemeinde für die Sanierung 25 000 Euro gesammelt. Nun muss die Königin schweigen.

Fertig: Cornelius Neumann präsentiert das Puzzle mit dem Motiv der Röhrsdorfer Kirche. Für jedes der 1 000 Teile wurden 25 Euro gespendet. Nun kann – auch dank dieses Geldes – die Innensanierung beginnen. © Kristin Richter

Cornelius Neumann mag Puzzles. Eines besonders. 1 000 Teile umfasst es und zeigt die Röhrsdorfer Kirche von innen. Komplett war es erst, als auch die letzten 25 Euro gespendet waren. Mit jeder Spende von 25 Euro wuchs das Puzzle um ein Teil. Seit Erntedank im vergangenen Oktober. Schon zu Weihnachten waren 18 000 Euro gespendet worden und damit über die Hälfte des Puzzles gelegt. Nun ist es fertig – und Cornelius Neumann erstaunt. Der Baubeauftragte der Kirchgemeinde hatte nicht damit gerechnet, es schon im April präsentieren zu können.

Und nicht nur das. Dank der fleißigen Spender ist die Kirche auch schon innen eingerüstet. Anderthalb Wochen hat es gedauert, das Geflecht aus Brettern, Stangen und Treppen aufzubauen. Um die Orgel einzuhausen, mussten Pfeifen ausgebaut werden. Damit ist das Instrument zwar geschützt, Staub aber wird trotzdem eindringen. Also wird es danach gereinigt werden müssen. Neumann bezeichnet die Orgel als die Königin, die gehätschelt sein will. Immerhin stammt sie von 1896 – und mag besonders junge Mädchen. Der Orgelspieltisch ist nämlich aufgrund der beengten Platzverhältnisse sehr schmal, sodass vor allem ältere Herren mit etwas kräftigeren Fingern so ihre Probleme haben.

Nun muss die Königin eine Weile schweigen, die Restauratoren geben in der Kirche den Ton an. Eigentlich sollten sie schon mit ihrer Arbeit beginnen, doch die Nässe und Kälte verboten dies. Bis zu vier Restauratoren werden in der Röhrsdorfer Kirche tätig sein, um ihr den alten Charme wiederzugeben. Kirchenschiff, Altar und Wände erhalten ihre historische Farbe zurück, die den Stil wesentlich prägt.

Kristalle fürs Kirchlein

Das Sensationelle am Inneren der Kirche ist der ursprüngliche Zustand. Steinfußboden, Malereien und Logen stammen noch aus der Bauzeit von 1748/49. Deshalb auch bleibt das alte Gestühl, hat der Denkmalschutz gesagt. Vielleicht werden die Kirchenbänke wenigstens gestrichen, sagt Neumann. Aber der Reihe nach. So, wie die Glocken schon restauriert und mit elektrischem Antrieb versehen sind, wird sich auch für die Bänke Zeit und Geld finden.

Für die Innensanierung haben insgesamt 211 Spender die benötigten 25 000 Euro aufgebracht. Die größte Spende sind 3 000 Euro. Sie stammt von einer Familie in den alten Bundesländern, deren Ahnen im Kirchhof begraben sind. „Es haben so viele Leute gespendet, auch welche, die der Kirche nicht so verbunden sind, sie aber als ein Stück ihrer Heimat sehen“, sagt Cornelius Neumann. Einmal spazierte er mit seinem Enkel durchs Dorf. Da fragte ihn ein junger Mann, wo sich die Kirche befinde. Er habe für sie gespendet und wolle sie sich nun mal anschauen. Vielleicht kommt er ja am ersten Advent, wenn die Kirche nach der Sanierung wieder öffnen soll.

Das Puzzle war eine tolle Idee. Die Röhrsdorfer sind einfallsreich, wenn es darum geht, Geld für ihr Kirchlein, wie Neumann es immer nennt, zu organisieren. Beispiel Leuchter: Dessen Restaurierung mit der Vervollständigung und Reinigung der 72 Kristalle und 24 Kerzenschalen kostet 8 500 Euro. Im Internet fand eine Frau der Gemeinde Kristalle, die denen auf dem Leuchter ähneln. Etwa 100 davon wurden für acht Euro verkauft. Das macht wieder 800 Euro in der Sanierungskasse.

Das fertige Puzzle soll übrigens seinen Platz im Gemeindesaal finden. Wer weiß, was sich Cornelius Neumann und die anderen als Nächstes einfallen lassen.

