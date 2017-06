Kirchenlieder-Streit für beendet erklärt Stadtrat Thomas Proschwitz erklärt im Stadtrat, dass er doch keine Erklärung abgibt.

Stefan Jänke mit dem Schulchor der 1. Grundschule zur Feierstunde in der Marienkirche Großenhain. © Klaus-Dieter Brühl

Für Thomas Proschwitz ist die Sache erledigt. So kurz und bündig erklärte er den Stadträten am Mittwoch, warum er auf seine angekündigte Erklärung im Stadtrat nun doch verzichtet. Es ging um die Debatte zum Auftritt des Schulchores beim Schulfest der ersten Grundschule – das aus Mangel an geeigneten Räumen in der Marienkirche stattfand. War die Schulveranstaltung damit kirchlicher Atmosphäre nähergerückt oder doch eher, weil Chorleiter Stefan Jänke von 18 Liedern acht selbstkomponierte, vorwiegend kirchlichen Inhalts singen ließ? Wie streng muss die Trennung von Kirche und Staat in der Schule gehandhabt werden? Ja, dürfen Eltern überhaupt auf einer solchen Trennung bestehen, wenn Bildung in Sachsen auch im Kontext christlicher Tradition gesehen wird? Und tun sie das denn? Oder erscheinen christliche Traditionen angesichts ganz neuer gesellschaftlicher Entwicklungen durch den Islam für viele in einem neuen Licht, geradezu wünschenswert? Oder kümmert es viele Eltern schlicht nicht, was ihre Kinder singen?

Fragen über Fragen, die nach Aufgreifen des Themas vor allem in den sozialen Netzwerken sehr kontrovers diskutiert wurden. Er habe mit seiner Kritik daran, dass zu einem Schulfest auch maßgeblich konfessionelle Lieder gesungen wurden, eine Diskussion angeregt und mehr wollte er nicht, sagte Thomas Proschwitz den Stadträten.

Um hinterherzuschicken, er sei massiv beleidigt und beschimpft worden und sein Fazit sei, um Meinungsfreiheit und Gesprächskultur sei es nicht gut bestellt in Großenhain. Damit hatte er den wahrscheinlicheren Grund benannt, warum er die Debatte an dieser Stelle nicht fortsetzen wollte. Über hundert Kommentare gingen auf Facebook-Seiten der Redakteure ein – die meisten Pro-Jänke. Nach den üblichen Stereotypen und einigen abfälligen Reden gegenüber Kritik kamen die Diskutierenden dann aber schon zu dem Konsens, dass Eltern, Schule und Chorleiter eigentlich diejenigen sind, die vor Schuljahresbeginn das Gespräch miteinander suchen müssten, auch um Inhalte des Chorunterrichtes vorher in Ruhe zu besprechen.

Und was sagt Schulleiterin Sylvia Ufert dazu? „Am Dienstag fand ein Elternabend statt und natürlich wurde das Thema dort noch mal besprochen“, sagte sie gestern der SZ. Man sei übereingekommen, zum Schuljahresbeginn genau über diese Fragen miteinander zu reden und künftig bei Sorgen und Einwänden sofort das Gespräch miteinander zu suchen. Mit diesen Worten schließt sich der Kreis zur Einschätzung von Proschwitz: Die Debatte wurde zumindest geführt.

