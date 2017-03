Kirchenkunst zieht um Der 600 Jahre alte Frauenhainer Holzaltar weilt jetzt für mehrere Monate in Dresden.

Mehrere Restauratoren mussten beim Abbau des schweren Frauenhainer Altars mit anpacken. © Judith Steinke

Das Innere der Frauenhainer Kirche wartet seit dieser Woche mit einem ungewohnten Anblick auf. Denn seit Montag fehlt mit dem Flügelaltar einer der zentralen Hingucker in dem Gotteshaus. Das geschätzt 600 Jahre alte Stück ist am Montag nach Dresden gebracht worden. Mehrere Restauratoren einer Dresdner Spezialfirma waren gemeinsam zugange, um das aus mehreren schweren Holzteilen bestehende Kunstwerk zu verladen. „Wir haben zu viert anpacken müssen“, erzählt Judith Steinke, in deren Atelier der Altar sich jetzt befindet. Die Restauratorin kümmert sich in den nächsten Monaten darum, das im Laufe der Jahre teils stark verschmutzte Werk zu reinigen und zu festigen. Wenn der Altar im Juni wieder in die Röderaue zurückkehrt, sollen auch die zuletzt fest stehenden Flügel wieder beweglich sein.

Für die Sanierung des Altars hat die Sparkassenstiftung eine Förderzusage über 20 000 Euro gegeben. Geschaffen wurde das geschnitzte, bemalte und bemalte Werk aus Holz vermutlich noch vor der Reformation. Diese hat es – anders als andere Altäre dieser Art – überstanden.

