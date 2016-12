Kirchenjugend sucht Kinder für Musical

Die Evangelische Jugend im Kirchenbezirk plant wieder ein Kindermusical. Das wird in den Winterferien im Martin-Luther-King-Haus in Schmiedeberg einstudiert und dann bei der Generalprobe in Dippoldiswalde zum ersten Mal öffentlich gezeigt, wie Bettina Lemke vom Kirchenbezirk Freiberg informierte. Kinder der dritten bis zu den sechsten Klassen können dabei mitwirken. Es sind aber nicht nur Sänger gesucht. „Gebraucht werden viele Talente: handwerkliche Kulissenbauer, kreative Kostümschneider, Tänzer und Tänzerinnen, schauspielfreudige Kinder, Kinder mit Lust am Fotografieren und natürlich Sangesfreudige“, teilt Lemke mit. 80 Kinder können mitmachen bei diesem Ferienprojekt des Kirchenbezirkes Freiberg. Die zweite Ferienwoche vom 20. bis 24. Februar verbringen alle im „Kings“ in Schmiedeberg. Dort entsteht in den verschiedenen Workshops das Musical. Außerdem gibt es viel Spaß in der Freizeit, bei Spielabend und anderen Aktionen. Das Musical „Ein wunderbarer Augenblick“ über Bartimäus, der gerne sehen will, wird an drei Nachmittagen aufgeführt in den großen Kirchen in Dipps, Freital und Freiberg. (SZ/fh)

Anmeldung hier. Bis 6. Januar 2017 können sich interessierte Kinder mit ihrem Wunschworkshop anmelden.

