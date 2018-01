„Kirchen um Zittau“ im Pilgerhäusl Klaus Kokschal stellt am Freitagabend die Gotteshäuser und ihre Kostbarkeiten in Hirschfelde vor. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Blick auf das Pilgerhäusl in Hirschfelde. © Wolfgang Wittchen

Geschichtsfreund Klaus Kokschal aus Zittau hält am Freitagabend im Pilgerhäusl Hirschfelde einen bebilderten Vortrag über die Kirchen in der Umgebung von Zittau vor. Dabei weiß er Interessantes nicht nur zur Bauhistorie, sondern auch zur Innenausstattung zu berichten. Beginn ist 18.30 Uhr mit dem gemeinsamen Abendbrot nach dem Prinzip „Jeder bringt etwas mit“. Der eigentliche Vortrag beginnt 19 Uhr. Zum letzten Mal besteht die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung „Betlehem mitten in Böhmen“ im Pilgerhäusl zu besichtigen. Auf zwei Etagen sind insgesamt 36 Krippen ausgestellt: 24 Papierkrippen mit dem regionalen Schwerpunkt „Adlergebirge“ und zwölf Faltkrippen des Prager Künstlers Vojtech Kubašta. Der Eintritt ist frei. (SZ)

