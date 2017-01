Kirchen rücken noch enger zusammen Leisnig und Tragnitz sind zu einer Kirchgemeinde verschmolzen. Trotzdem wird jede ab und an noch ihr eigenes Ding machen.

Die Kirchgemeinden Tragnitz und Leisnig – symbolisiert durch die Türme von St. Pankratius und St. Matthäi – haben sich zusammengetan. © Fotos: Dietmar Thomas/Montage: André Braun

Aus drei Schwestern – den Kirchgemeinden Leisnig, Tragnitz und Altenhof – sind zum Jahreswechsel zwei geworden. Ohne großes Aufheben haben sich Leisnig und Tragnitz zu einer Kirchegemeinde vereinigt. Das wird am Sonntag ab 14.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Matthäi in Leisnig gefeiert. Dabei könnten sich die Kirchenbänke durchaus gut füllen. Immerhin gehören der neuen großen Gemeinde mehr als 1 000 Christen an.

Im Fall der bisher selbstständigen Gemeinden muss nicht erst zusammenwachsen, was zusammengehört, meint Katja Schulze. „Da ist schon viel passiert.“ Seit inzwischen 18 Jahren betreut sie als Pfarrerin Leisnig und Tragnitz. Und aus ihrer Sicht hat sich bereits bewährt, dass die Gemeinden Hand in Hand arbeiten.

Als Beispiel nennt sie die Jubelkonfirmation und die Sommermusik. In beiden Fällen sind die Teilnehmer beziehungsweise Besucher immer übersichtlicher geworden. Das fanden die Jubelkonfirmanden schade und auch diejenigen, die dieses Treffen organisiert sowie die Sommermusik gestaltet haben. Die Lösung lag auf der Hand: „Wir feiern die Jubelkonfirmation gemeinsam in Leisnig und nachmittags steht für alle die Einladung zur Sommermusik. So sind zu beiden Veranstaltungen wieder mehr Besucher gekommen – zur Freude aller, die sich einbringen“, so die Pfarrerin. Sie rechnet in diesem Frühsommer sogar mit einem noch größeren Zuspruch. Das hängt mit dem Jahrgangstreffen der Leisniger Schulen zusammen. Die Einladung dazu gibt es für den 10. Juni. Tags darauf stehen Jubelkonfirmation und Sommermusik im Kalender.

Doch nicht nur bei Veranstaltungen soll sich das Miteinander positiv auswirken. Katja Schulze ist sich sicher, dass die Vereinigung der Gemeinden auch andere Effekte bringen wird: Statt zwei Haushaltplänen muss nur noch einer aufgestellt und abgearbeitet werden. Vom Entscheidungsgremium her, dem Kirchenvorstand, wird es mit nur noch einer Runde einfacher – auch für die Pfarrerin, die bisher noch in beiden Vorständen eingebunden war. Deshalb habe sie es durchaus schon als Entlastung gesehen, dass die Kirchenvorstände von Leisnig und Tragnitz im zurückliegenden halben Jahr im Hinblick auf die Fusion zusammen tagten.

„Obwohl wir vieles gemeinsam bestreiten, wird manches bleiben, wie es ist“, versichert Katja Schulze. Schon an den gewachsenen Weihnachtsgottesdienstabläufen in Tragnitz hat sie nie gerüttelt. „Die sind so schön, weshalb sollte ich da etwas ändern?“, fragt sie. Auch andere Dinge sollen beibehalten werden. Dazu gehört beispielsweise, dass sowohl in Leisnig als auch in Tragnitz ein eigenes Erntedankfest gefeiert werden und Weihnachten jeder seine Traditionen beibehalten kann.

Altenhof mit seinen 170 Mitgliedern soll vorerst eine Schwesternkirchgemeinde bleiben. Die Christen dort kümmern sich um vieles selbstständig, sind Leisnig aber nicht so nahe wie die Tragnitzer. Gleichwohl gibt es gemeinsame Aktionen. Der Gottesdienst an der Einertbrücke gehört unter anderem dazu.

