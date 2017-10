Kirchen-Dachstuhl in Canitz steht Die Arbeiten liegen voll im Plan. Nun ist der Turm des Gebäudes an der Reihe.

Seit Montag steht der Dachstuhl auf dem Schiff des Gebäudes. © privat

Die Notsicherung der Canitzer Kirche geht weiter gut voran. Seit Montag steht der Dachstuhl auf dem Schiff des Gebäudes. In dieser Woche werde es aber an dieser Stelle voraussichtlich nicht weitergehen, so Pfarrer Jochen Kinder. Zunächst komme noch der Dachstuhl auf dem Kirchturm an die Reihe. Erst danach wird verschalt und gedeckt.

Theoretisch könnte die Gemeinde auch jetzt schon ein Richtfest feiern. Ob das zeitgleich mit dem Canitzer Martinsumzug stattfinden kann, ist noch nicht klar. Laut Jochen Kinder stehen die Chancen aber gut. Gefeiert werden soll das Richtfest in jedem Fall. Schließlich könne die Gemeinde keine feierliche Einweihung veranstalten. Auch nach der Notsicherung bleibt die Kirche für Veranstaltungen gesperrt. Wenn die Arbeiten beendet sind, ist die sie aber zunächst vor einem weiteren Verfall gerettet.

Das Gebäude ist seit den 70er Jahren eine Ruine. Ein 2002 gegründeter Förderverein räumte das Gelände und macht sich seitdem für einen Wiederaufbau der romanischen Kirche stark. Aktuell finden Gottesdienste der Gemeinde im benachbarten Pfarrhaus statt. (SZ/stl)

