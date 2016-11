Kirche plant Zentrum für Lausitzer Strukturwandel Die Evangelische Landeskirche willl den Braunkohlenausstieg begleiten mit Seelsorge, Bildung und Unterstützung der Sorben.

Auf Kuba hat die Evangelische Landeskirche für die Lausitz ein Modell gefunden. Seit Jahren schon bewegt die Protestanten, wie sie den Strukturwandel in der Region begleiten können. Der wird in den kommenden Jahren mit dem zu erwartenden Ausstieg aus der Braunkohle nochmals an Bedeutung gewinnen. Da lag es nahe nach guten Vorbildern, auch jenseits der deutschen Landesgrenzen, zu suchen.

Bei der Partnerkirche in Cardenas fand sie ein solches. Dort besteht seit 1991 ein „Christliches Zentrum für Reflexion und Dialog“. Gegründet von einem reformierten Theologen, widmet sich das Zentrum beispielsweise Umweltfragen, der Sexualethik und der Gewalt in Familien – Themen, die in der offiziellen Politik Kubas zu kurz kommen. Doch auch ganz praktisch geht das dortige Centrum vor. Zwar können seit vier Jahren Bauern wieder einige Hektar pachten und auf eigene Rechnung Landwirtschaft betreiben. Doch viele wissen nicht mehr, wie man den Boden bearbeitet und Gemüse anbaut. Deswegen betreibt das Centrum eine Lern- und Lehrfinca, wo mit Anbaumethoden und Pflanzenarten experimentiert und Interessierte den Gemüseanbau erlernen können.

Beflügelt von diesem Ansatz wird die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ein „Zentrum für Dialog und Wandel“ gründen, das voraussichtlich Mitte kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen wird und zunächst auf sechs Jahre von der Landeskirche mitfinanziert wird. Das beschloss jetzt das Parlament der Landeskirche in Berlin. Der Görlitzer Generalsuperintendent Martin Herche erhofft sich von dem Zentrum einen „Ort des gesellschaftlichen Dialogs, das im Ringen um eine gute Zukunft für die Lausitz“ eine wichtige Rolle spielt.

Noch sind die Ziele und Aufgaben des Zentrums nicht sehr konkret. Ein sechsseitiges Konzept nennt aber als Beispiele für die Arbeit des Zentrums die Unterstützung von kirchlichen Veranstaltungen in der Region wie den Kleinen Lausitzkirchentag am 7. Mai nächsten Jahres in Kerkwitz (Kreis Spree-Neiße) oder des Sorbischen Kirchentags am 2. Juli in Straupitz (Kreis Dahme-Spreewald). Auch stellen sich die Initiatoren vor, dass das Zentrum aktuelle Entwicklungen im Bereich Braunkohle recherchiert und dokumentiert, Akteure rund um die Initiative „Klare Spree“ in Sachsen und Brandenburg zusammenbringt und auch Zukunftswerkstätten organisiert. Außerdem will sich das Zentrum bei den Planverfahren zum Cottbuser Ostsee und den Tagebauerweiterungen Nochten II, Welzow II und Jänschwalde Nord einbringen.

Die Landeskirche wird sich jährlich mit 100000 Euro an den Ausgaben des Zentrums beteiligen, die Kirchenkreise Cottbus, Niederlausitz, Schlesische Oberlausitz und Senftenberg-Spremberg mit zusammen 25 000 Euro. Das soll zunächst einmal ausreichen, um die Position des Zentrumsleiters und einer Teilzeitkraft als Sachbearbeiterin zu finanzieren. Der Leiter soll ein Theologe sein. Weitere Mitarbeiter können im Zentrum tätig werden, sofern es gelingt, Mittel über Projekte von EU, Bund und Ländern einzuwerben. Auch Geld aus der Inlandsförderung von „Brot für die Welt“ will das Zentrum in Anspruch nehmen.

Um nicht einseitig zu wirken, plant die Kirche einen Beirat mit Vertretern von ganz unterschiedlichen Institutionen einzurichten. So soll die Lausitzer Wirtschaft darin genauso ihren Platz finden wie Lausitzer Umweltverbände, die Politik und die Kirchen, aber auch die Nachbarländer Polen und Tschechien.

Wo das Zentrum eröffnet wird, ist offiziell noch nicht geklärt. In dem Konzept für das Zentrum wird aber Cottbus als Standort genannt, Tagungen könnten darüber hinaus in Atterwasch, Schleife und Welzow stattfinden.

