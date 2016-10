Kirche muss nicht zahlen Die Stadt verzichtet auf einige Rückzahlungen fürs Sanierungsgebiet. Das gefällt aber nicht jedem.

Für die Stadtkirche und auch fürs Kirchgemeindehaus (Foto) muss die evangelische Kirche keine Ausgleichszahlungen fürs Sanierungsgebiet an die Stadt überweisen. Darüber gab es im Stadtrat allerdings hitzige Diskussionen. © Thorsten Eckert

Die Grundstücksbesitzer in der Radeberger Innenstadt werden vielleicht ein wenig neidvoll auf die Entscheidung schauen: Der Stadtrat hatte jetzt darüber zu befinden, ob nicht nur das Gymnasium und die Turnhalle an der Dietzestraße, sondern auch sämtliche kirchlichen Grundstücke von den sogenannten Ausgleichsbeiträgen befreit werden, die eigentlich an die Stadt zu zahlen wären.

Hintergrund ist das sogenannte Sanierungsgebiet Innenstadt, in das in den vergangenen rund 20 Jahren gut 25 Millionen Euro Fördermittel von Bund, Land und Stadt geflossen sind, um private und öffentliche Gebäude oder auch Straßen auf Vordermann zu bringen. Das Baugesetz schreibt dabei allerdings vor, dass anschließend geprüft werden muss, ob es durch diese Fördermittel zu einer Wertsteigerung der Flächen gekommen ist. Einen Teil dieser Steigerung müssen die Grundstücks-Eigentümer nun zurückzahlen. Das – so haben die Gutachter bekanntlich für Radebergs Stadtzentrum ausgerechnet – sind je nach Lage zwischen rund drei und maximal 10,70 Euro je Quadratmeter.

Kein Spielraum

Einen Spielraum, ganz auf eine solche Rückzahlung zu verzichten, hatte der Stadtrat dabei im Prinzip nicht, untermauerte OB Gerhard Lemm (SPD) Mittwochabend im Stadtrat noch einmal. Lediglich, wenn die Rückzahlungen so gering ausfallen würden, dass die Kosten für die Bearbeitung der Finanz-Aktion höher wären, könnte es zu einem Verzicht kommen. Aber das ist in Radeberg bei keinem der Innenstadt-Grundstücke wirklich der Fall.

Spielraum lässt das Baugesetz letztlich nur in zwei Fällen zu: So kann beispielsweise ein bis zu 20 Prozent hoher Rabatt gewährt werden, wenn die Eigentümer bis zum Jahresende 2016, spätestens Ende März 2017 bezahlen und dabei auf juristische Streitereien und ein aufwendiges Wertgutachten für ihr Grundstück verzichten. Dafür hatte der Stadtrat bekanntlich bereits vor Wochen grünes Licht gegeben. Zweiter Verzichts-Fall: Die Stadt darf auf Rückzahlungen verzichten, wenn ein Verkauf der Flächen quasi unmöglich ist sowie die Areale von öffentlichem Interesse sind. Flächen, auf denen eine Abwasserleitung verläuft, zum Beispiel, Schulen, das Rathaus – oder eben auch kirchliche Einrichtungen. Wobei gerade beim Thema Kirchengrundstücke die Meinungen im Stadtrat sehr weit auseinander gingen. „Ob alle Einrichtungen der Kirchgemeinde wirklich von öffentlichem Interesse sind, wage ich durchaus zu bezweifeln – wir sind hier ja nicht in Oberbayern“, machte zum Beispiel Detlev Dauphin klar, der Chef der Fraktion der Freien Wähler. Die Kirche habe Geld und solle deshalb für bestimmte Gebäude und Flächen auch zahlen, findet Dauphin. Er forderte deshalb, über jedes Gebäude und jede Fläche einzeln abzustimmen. Denn natürlich sei ihm klar, dass die Stadtkirche nicht verkauft werden könne und damit dafür auch keine Ausgleichsbeiträge gezahlt werden müssten, bei anderen Flächen sieht Dauphin das Ganze hingegen anders. Wie beim Kirchgemeindehaus zum Beispiel. Wobei ihm ganz besonders das Argument von OB Lemm in die Nase fuhr, dass man natürlich darüber diskutieren könne, warum die Stadt „auf das Geld einer reichen Kirche verzichte“, aber der Kirchturm beispielsweise präge nun mal das Stadtbild, und auch das sei für ihn ein wichtiges Argument für das Nichtverlangen der Rückzahlung. Detlev Dauphin fragte deshalb kopfschüttelnd in die Runde: „Und was ist mit den durch Privatleute sanierten Häusern rund um den Marktplatz, sind die etwa nicht prägend fürs Stadtbild?“

Heiße Diskussion

Während sich Matthias Hänsel von der CDU-Fraktion auch mit Blick darauf, dass es sich bei den Flächen um Grundstücke verschiedener Religionsgemeinschaften handelt, strikt gegen ein einzelnes Abstimmen aussprach, „weil man dann schnell Gefahr läuft, die einzelnen Kirchgemeinden unterschiedlich zu behandeln“, bekam Dauphin aus der SPD/Grünen-Fraktion Unterstützung. „Ich halte es für wichtig, dass einzeln abgestimmt wird, immerhin verzichten wir hier auf rund 232 000 Euro insgesamt“, machte Gabor Kühnapfel (SPD) klar. Und Rolf Daehne (Grüne) wies daraufhin, „dass man den Verzicht nicht vom Grundstückseigentümer, sondern von der Nutzung des Grundstücks abhängig machen muss“. Immerhin standen wie erwähnt nicht nur die Stadtkirche als Gebäude, sondern auch Parkplätze der christlichen Kita Baumhaus an der Otto-Uhlig-Straße sowie das Pfarramt auf der Liste. Offenbar sahen hier einige Stadträte durchaus die Gefahr, dass diese Flächen und Gebäude nicht auf Dauer unverkäuflich und damit im Eigentum der Kirche sein werden …

Besonders beim Kirchgemeindehaus an der Pulsnitzer Straße war der Widerstand groß – immerhin sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gab es. Letztlich aber fand sich für alle betroffenen Grundstücke eine Mehrheit, die für einen Verzicht auf die Ausgleichsbeiträge aussprachen. Und in dem einen oder anderen Fall blieben aber spürbar Bauchschmerzen.

