Kirche gibt Geld für Kohleregion Die Evangelische Landeskirche will damit den Strukturwandel in der Lausitz begleiten.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz plant, 100 000 Euro zur kirchlichen Begleitung des Strukturwandels in der Braunkohleregion Lausitz zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechender Beschluss liegt dem Parlament der Landeskirche vor, das ab Mittwoch zu seiner Herbsttagung in Berlin zusammenkommt. Zur Landeskirche gehören auch die Gemeinden in Görlitz sowie im Norden der Landkreise Bautzen und Görlitz. Weitere 1,5 Millionen Euro sollen in einen neuen Fonds für kirchliche Bauvorhaben fließen. Rund 1,2 Millionen Euro zusätzliche Mittel sollen zudem für ein geplantes landeskirchenweites Intranet bereitgestellt werden.

Am Mittwoch wird die Paul-Gerhardt-Medaille verliehen, mit der Ehrenamtler ausgezeichnet werden. Erstmals wird dort auch der mit 500 Euro dotierte „Eine-Welt-Preis“ des kirchlichen Entwicklungsdienstes vergeben.

