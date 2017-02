Kirche für Verliebte

Der Valentinstag hat eine ganz eigene Bedeutung bekommen. Ursprünglich war es ein Gedenktag des heiligen Valentin, wurde dann aber zum allgemeinen Tag der Liebenden, bei dem es vor allem um Geschenke geht. Nun will die Kirche in Dippoldiswalde diesen Tag wieder an seinen Ursprung zurückholen, wie das Bistum Dresden-Meißen informierte. Am Dienstag, dem 14. Februar, laden die christlichen Kirchen zu einer gemeinsamen Segensfeier in die katholische Kirche in Dippoldiswalde ein. „Die Segensfeier will Raum geben für Dank und Freude über den gemeinsamen Weg“, sagte René Prochotta, Mitarbeiter der katholischen Pfarrei Dippoldiswalde. Im Anschluss an die Segensfeier sind alle zu einem Empfang in den romantisch gestalteten Pfarrsaal eingeladen. (SZ/fh)

Segensfeier am 14. Februar, 19.30 Uhr, Katholische Kirche, Heideweg 2, 01744 Dippoldiswalde.

zur Startseite