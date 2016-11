Kirche erklingt wieder Nach der Orgelweihe in Langenwolmsdorf folgt nun das erste Konzert. Viele Zuhörer werden am Sonnabend erwartet.

Aus der Kirche von Langenwolmsdorf dringen jetzt wieder wundervolle Orgelklänge. Die Zeit der schrägen Töne ist vorbei. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Die Langenwolmsdorfer Kirche hat ihre Seele wieder, die Orgel. Sie klingt wieder. Davon konnten sich die Zuhörer bereits bei der Weihe überzeugen. Jetzt hat die Kirchgemeinde das erste Orgelkonzert nach der Restaurierung organisiert. Es findet am Sonnabend, 26. November, statt und beginnt 17 Uhr. Speziell die Orgelgruppe, die sich um die Sanierung des Instrumentes bemüht hat, hofft auf viele Zuhörer. Diese können ab 15 Uhr den Weihnachtsmarkt am Dorfzentrum besuchen und danach den Tag mit dem Orgelkonzert ausklingen lassen. „Wir freuen uns, dass Kantor Pohle auf der Orgel spielt und Liane Haase auf der Posaune“, sagt Karin König von der Orgelgruppe. Wer diese beiden bereits bei den Benefizkonzerten erleben konnte, könne sich sicher vorstellen, welche Qualität die Zuhörer nun mit dem wundervollen Klang der restaurierten Orgel erwartet, sagt Karin König. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Der Erlös ist wieder für die Orgel bestimmt. Denn noch müssen einige Rechnungen bezahlt werden. Immerhin kostet die Sanierung an die 60 000 Euro. Finanziert wird das Vorhaben über Spenden. Die Landeskirche hatte einen Zuschuss von 16 000 Euro bestätigt. Auch der Denkmalschutz gab Geld dazu.

Im Oktober 2014 hatte sich die Initiativgruppe entschlossen, das Projekt in Angriff zu nehmen. Es folgten viele Wochen der Planung. Spenden wurden bei verschiedenen Aktionen eingeworben. Im Januar dieses Jahres gab die Initiativgruppe dann den Startschuss für die Sanierung der auch historisch wertvollen Herbrig-Orgel.

