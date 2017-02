Kirche denkt mehr an Familien

Eltern mit kleinen Kindern haben es oft nicht leicht, auch im Gottesdienst. Schließlich fällt Kindern das Stillsitzen schwer, und man will andere möglichst nicht stören, sagt Heidenaus Pfarrerin Erdmute Gustke. Das soll sich nun ändern. Am Sonntag, dem 5. Februar, findet die erste „Familienkirche“ statt. Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt und gestalten das Zusammensein selbst mit.

Die erste Familienkirche findet in Burkhardswalde statt, danach immer am ersten Sonntag im Monat reihum in Heidenau, Dohna, Maxen und Burkhardswalde. Im Anschluss an die halbe Stunde Gottesdienst wird zum Beisammensein bei Essen und Trinken ins Pfarrhaus eingeladen. Im Luther-Jahr, 500 Jahre nach der Reformation, widmet sich die Kirchgemeinde Heidenau-Dohna-Burkhardswalde damit noch mehr den Familien und Kindern. (SZ/sab)

Gottesdienst, 5. Februar, 10 Uhr, Burkhardswalde

