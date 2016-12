Kirche bald wieder komplett Seit 1920 läuten die Glocken in Hohnstein. Doch zuletzt machte die Elektrik endgültig schlapp.

Die Hohnsteiner Kirche wurde 2010 saniert. In diesem Jahr war noch die Elektrik der Kirchenglocken zu überholen. Dafür hofft die Kirchgemeinde noch auf Spenden.Foto: D. Zschiedrich

Schon seit 96 Jahren läuten die Glocken vom Hohnsteiner Kirchturm und das mit gewaltiger Kraft. Ihr Klang sei unverändert schön und vor allem auch weithin hörbar. Er übertöne sogar das Feuerwerk an Silvester, sagt Karl Pavlicek vom Kirchenvorstand. Und lange hat auch die Elektrik gehalten, immer wieder sorgsam gepflegt von Elektromeister Ullrich Neuenhaus aus Cunnersdorf. Zum Reparieren ist er immer wieder die 95 Stufen zum Kirchturm hinaus geklettert.

Die Stahlguss-Glocken wurden übrigens über mehrere Jahrzehnte per Hand geläutet. Es gibt im Kirchenarchiv sogar noch eine „Lohnliste“, über den Verdienst für das Läuten. Seit etwa 1987 werden die Glocken durch Elektromotoren in Bewegung gesetzt. Die Qualität und der Klang der Glocken sind unverändert bestens, sagt Karl Pavlicek. Wenn nur nicht immer die Reparaturen wären. Doch mittlerweile half auch das nicht mehr. Die komplette Elektrik musste erneuert werden.

Lange hat die Kirchgemeinde mit sich gerungen. Denn die komplette Erneuerung der Technik ist nicht billig. Doch in diesem Jahr gab es Sanierungsmittel durch die Landeskirche. Und da hat man sich entschlossen, die Elektrik komplett überholen zu lassen. Deshalb schweigen die Glocken auch seit einiger Zeit. Doch bald werden sie wieder läuten. Da ist sich Karl Pavlicek sicher. Neben den Fördermitteln muss die Kirchgemeinde aber auch noch einen Eigenanteil leisten. Dieser beträgt immerhin 5 370 Euro. Aus diesem Grund hofft die Kirchgemeinde, dass auch noch weitere Spenden speziell für die Erneuerung der Elektrik der Glocken eingehen und diese dann auch wieder läuten wird, damit wäre die Kirche dann wieder komplett. Unter der damaligen Pfarrerin Katrin Jell wurde mit der Sanierung der Kirche begonnen. Das war 2010. Die Landeskirche unterstützte die umfangreiche Sanierung mit Fördermitteln. Doch die Kirchgemeinde musste auch da Eigenmittel auftreiben. Damals wurden in vielen Aktionen Spenden gesammelt. So haben die Mitglieder der Kirchgemeinde Kochbücher verkauft.

Die Sanierung der Kirche kostete viel Geld und bereitete den Bauleuten reichlich Kopfzerbrechen, und sie hatten viel zu tun. Sie erneuerten den Dachstuhl, bauten am Turm eine neue Entwässerung, um das darunter liegende Mauerwerk zu schützen. Außerdem musste der Turm neu verputzt werden. Und inzwischen hört man die Kirchenglocken noch besser. Die Fenster im Kirchturm verschluckten bislang einen Teil des Klanges. Im Zuge der Bauarbeiten wurden die Fenster geöffnet und Holzjalousien eingebaut. Seitdem hört man auch bei einer Beerdigung auf dem Friedhof die Glocken läuten. Die Bauleute hatten jedoch auch innen viel zu tun. Die Mauern im Kirchenschiff waren feucht. Farbe und Putz blätterten bereits ab.

Zum Glück stellten die Baufachexperten bei der Kontrolle keinen Hausschwamm fest. Die Wände mussten dennoch neu verputzt und gemalert werden. Deshalb lässt das frische Weiß auch die Farben an der Empore wieder neu erstrahlen. Und jetzt ist eben auch die Elektrik der Kirchenglocken wieder neu.

Spendenkonto für die Elektrik der Kirchenglocken:

Bank für Diakonie und Kirche, Empfänger: Kassenverwaltung Pirna: IBAN: DE33 3506 0190 1617 2090 19

BIC: GENODED1DKD

Zweck: RT 2626 Spende Glocken Hohnstein

