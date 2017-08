Kirche am Wochenende im Kreuzverhör An drei Abenden soll in Großröhrsdorf über Kirche, Glaube und Religion diskutiert werden.

Pfarrer Stefan Schwarzenberg ist einer der Initiatoren der Diskussionsrunden. © Matthias Schumann

Es ist ein Spannungsfeld für den Großröhrsdorfer Pfarrer Stefan Schwarzenberg: Kirche, Glaube und Religion scheinen in unserer Zeit für viele in Verruf geraten, bedeutungslos zu sein. – Auf der anderen Seite machen sich Menschen Sorgen, was aus der christlich-abendländischen Tradition unseres Landes in Zukunft wird, so Schwarzenberg. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Großröhrsdorf-Kleinröhrsdorf wird sich jetzt an drei Themenabenden damit befassen. Sie will sich dem Kreuzverhör stellen und hat dazu auch Landrat Michael Harig (CDU) eingeladen.

Denn nicht selten begegnen Christen und offizielle Vertreter der Kirchen in Diskussionen folgenden Fragen: „Wo bleibt die Kirche bei den aktuellen Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft? Kann denn ein zweitausend Jahre alter Glaube noch Orientierung für das 21. Jahrhundert sein?“ Stefan Schwarzenberg: „Wir erleben, dass in unserer modernen Welt viele Menschen immer weniger etwas mit Kirche und Glauben anfangen können.“ Kritiker unterstellen besonders den beiden großen Konfessionen: Die Kirchen stecken sich das meiste Geld in die eigenen Taschen und genießen unzeitgemäße Privilegien. Andere Zeitgenossen sorgen sich angesichts des schwindenden Einflusses der Kirchen um die Ethik und Moral.

Hinzu komme eine abnehmende Gesprächsbereitschaft. Im Zeitalter von Facebook und Twitter würden Meinungen lieber anonymer propagiert. Das soll an den drei Abenden anders sein, die Kirche quasi ins Kreuzverhör genommen werden können. Am 26. September unter der Überschrift: „Die Bibel – ein altes Märchenbuch?“ mit Reinhard Pappai, Superintendent i.R.; am 27. September heißt es provokativ: „Sollten wir die Kirchen abschaffen?“, Referent: Frank Richter, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche. Und am 28. September ist das Thema: „Wozu ein Glaube?“ mit Landrat Michael Harig als Referenten. Mit Vortrag, Abendessen und Musik möchte die Gemeinde mit Andersdenkenden in Dialog treten. Einander zuhören, kennenlernen und verstehen lernen und vor allem im Gespräch bleiben. (szo)

Ort: Kirchgemeindehaus in Großröhrsdorf auf der Kirchstraße 10, jeweils 19 Uhr. Die Eintrittskarte für einen Vortragsabend mit Abendessen und Getränken inklusive kostet 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Verkauf: Büro der Kirchgemeinde auf der Kirchstraße 10.

