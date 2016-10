Kippt marode Technik den Beschluss? Die Abstimmung über die Entschädigung der Abgeordneten im Kreistag hat offenbar ein Nachspiel.

Blick in den Kreistag, zur damals ersten Sitzung nach der Wahl 2014. © Nikolai Schmidt

Ein bisschen komisch waren sie schon, die Töne die die Anlage zur Abstimmung der Abgeordneten im jüngsten Kreistag von sich gab. Es knallte und rumorte im Lautsprecher, Handys sorgten offensichtlich und laut hörbar bei der Einwahl ins Netz für Interferenzen. Normalerweise werden die Abstimmungsergebnisse der Kreistagsmitglieder auf einer Leinwand namentlich gezeigt. Funktioniert das aber bei derartigen Störungen?

Frank Reimann von der Firma Vts in Görlitz saß während der Sitzung an der Technik. Diese wird vom Beruflichen Schulzentrum an der Carl-von-Ossietzky-Straße gestellt. Frank Reimann hält sich mit Kommentaren zum Zustand der technischen Ausstattung der Kreistagssitzung ein bisschen zurück. „Es ist eben nicht mehr das Modernste“, sagt er. Am Mischpult beispielsweise ließen sich nicht mehr alle Kanäle bedienen. Der Kreis, findet Frank Reimann, könnte sich eine modernere Anlage zumindest ausleihen, mieten. Die technischen Störungen hatten während der jüngsten Sitzung der Kreisräte für Verstimmung gesorgt. Ausgerechnet beim Thema „Sparen“ machte die Technik hörbar schlapp. Im Tagesordnungspunkt drei sollten die Kreisräte darüber entscheiden, ob sie für ihre Tätigkeit weniger finanzielle Unterstützung bekommen sollen. Die Abstimmung ist am Ende denkbar knapp. 35 Kreistagsmitglieder sind für die Sparpläne, 34 dagegen. Und es gibt eine Enthaltung.

Ein Ergebnis, das noch für ein Nachspiel sorgt. Die Bündnisgrünen sehen das Ganze als nicht korrekt an. Hintergrund: Die Abstimmung erfolgt per Knopfdruck elektronisch, das Ergebnis wird dann namentlich auf der Videowand gezeigt. Frank von Woedtke, Grüne, will „Interferenzen“ ausgemacht haben, die das Ergebnis beeinflussten. Landrat Bernd Lange (CDU) bietet deshalb an: „Wer ein Problem mit der Abstimmung hat, kann gern Widerspruch einlegen.“ Dieses Angebot nimmt Torsten Pötzsch für die Freien Wähler und Oberbürgermeister von Weißwasser an. Er ist für eine Überprüfung des Abstimmungsergebnisses. Das Landratsamt konnte am Freitag noch nicht sagen, wie und wann diese Überprüfung stattfindet.

Der Landkreis jedenfalls will mit seinem Sparplan pro Jahr 12 200 Euro an den Abgeordneten des Kreistages sparen. Kritik zu diesen Plänen kam nicht nur von Linken und Bündnisgrünen, sondern auch von den Freien Wählern. Sie hatten gegen das Vorhaben gestimmt.

