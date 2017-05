Kipperfahrer reißt Oberleitung ab Am Bahnübergang Parkstraße in Großenhain kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Zwischenfall. Der erste Zug rollte kurz vor 9.30 Uhr wieder auf der Strecke Berlin-Dresden.

Bahnschranke außer Betrieb: Am Bahnübergang Parkstraße kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Ein Muldenkipperfahrer hatte nach dem Abkippen von Bauaushub vergessen, die Mulde wieder abzusenken und war mit der hoch aufgestellten Mulde über den Bahnübergang gefahren.

Die Bahnschranke wurde geknickt wie ein Streichholz.

Am Dienstag kam es am Bahnübergang Parkstraße in Großenhain zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Muldenkipperfahrer hatte nach dem Abkippen von Bauaushub vergessen, die Mulde wieder abzusenken und war mit der hoch aufgestellten Mulde über den Bahnübergang gefahren. Dabei riss die gesamte Oberleitung ab. Die Bahnschranke wurde geknickt wie ein Streichholz. Der Fahrer hatte einen Schock.

Noch über Nacht wurde ein neues Kupferstück in die Leitung eingearbeitet.

Allerdings hat die Sache ein weiteres Nachspiel. Weil die Schranke über die Feiertage nicht repariert werden kann, muss nun schleunigst ein Bahnübergangsposten gefunden werden, besser gesagt drei, die sich im Achtstunden-Dienst abwechseln. Bei der Durchfahrt des ersten Zuges war der Übergang noch ungesichert. Lokführer und Fahrdienstleiter im Stellwerk telefonierten miteinander, um die Durchfahrt freizugeben. Zusätzlich wurde mit Hupsignal gefahren. Zurecht - ein Baufahrzeug musste das Gleis tatsächlich noch verlassen. (ulb)

