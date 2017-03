Kippe vor der Haustür Seit zwei Jahren wird vor dem Grundstück der Familie Fischer alles Mögliche angefahren – nun reicht es ihr.

Schwarze Erde, fast Schlamm, liegt in großen Haufen da. Daneben türmen sich riesige Bruchsteine, als nächstes sind Ziegelberge, Betonbrocken und Baumstubben zu finden. „Das geht jetzt zwei Jahre, dass hier Lkw kommen“, sagt Jürgen Fischer, der mit seiner Familie, nur durch die schmale Straße „Am Birkenwald“ getrennt, gegenüber der Kippe wohnt.

Dabei war alles schon einmal anders. Eine Wiese bedeckte das Gelände, und es gab Bäume. „Die sind 17 Jahre lang gewachsen und dann mussten sie weg, die armen Bäume.“ In DDR-Zeiten sei das Gelände eine jener wilden Müllkippen gewesen, die es bei fast jedem Dorf gab. „Es wurde alles entsorgt, von alten Autos, Reifen, Batterien bis hin zu Altöl.“ Dann erfolgte Mitte der 1990er Jahre die erste offizielle Verkippung durch die Firma Walter Transporte Sönitz im Auftrag der damaligen Gemeinde Triebischtal. „Die Verkippung wurde durchgeführt ohne Altlastenentsorgung, das heißt, dass das Schuttloch noch mindestens zehn bis 15 Meter tief gefüllt worden ist.“

Daran kann sich Erika Albrecht aus Taubenheim nicht erinnern. Aber daran, dass sie mit vier anderen Leuten in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit dem Gelände zu tun hatte. „Da befand sich früher die Trockenanlage der LPG, da wurden Getreide und Rüben getrocknet. Dann kam das weg, und damit nicht so viel Unkraut wächst und es so liederlich aussieht, haben wir Bäume gepflanzt, und die waren ja auch gut angegangen.“

Warum vor zwei Jahren die Bäume plötzlich gefällt und wieder begonnen worden ist, Müll anzufahren, kann sich Jürgen Fischer nicht erklären. „Jetzt decken sie es zu, soll etwas vertuscht werden? Wer genehmigt denn so etwas?“

Die Fahrzeuge, die jetzt kommen, gehörten zur Firma Günter Vogt Transportunternehmen aus Klipphausen. „Ein Fahrer des Fuhrunternehmens hat gesagt, jeder Kubikmeter Dreck sei hier bezahlt, also wird hier offenbar richtig Geld verdient auf Kosten der Natur.“

Jürgen Fischer ärgert nicht nur der Anblick der Kippe vor dem Haus, sondern auch die Tatsache, dass bei trockenem Wetter Staub auf sein Grundstück geweht wird. Bei Regen komme jetzt Schlamm auf die Straße geflossen, was verschmutzte Autos und Schuhwerk zur Folge hätte, zudem sei die Zufahrtsstraße durch die Lkw schon in Mitleidenschaft gezogen worden. „Noch ein paar Jahre hin, da können wir von unserer Bank vorm Haus nicht mehr den Horizont sehen vor lauter Dreck!“ Doch das will sich Familie Fischer nicht bieten lassen und hat sich an das Kreisumweltamt und die Landtagsabgeordnete Daniela Kuge (CDU) gewandt. Auf SZ-Nachfrage erklärte Peter Jönsson, Leiter des Kreisumweltamtes, dass es sich bei der betreffenden Fläche um eine Altablagerung in einer ehemaligen Tongrube (also keine Deponie) handelt. Diese sei in der Vergangenheit unvollständig abgedeckt worden. Jetzt werde das Gelände neu konturiert und danach mit kulturfähigem Boden abgedeckt. Das Gelände werde wieder mit Gras begrünt „und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde mit flachwurzelnden standorttypischen Sträuchern bepflanzt werden“.

Jönsson räumte ein, dass bei einer Kontrolle an diesem Montag ein Mitarbeiter des Kreisumweltamtes festgestellt hat, dass von dem ausführenden Bauunternehmen auch Materialien angefahren worden sind, die nicht der Rekultivierungskonzeption entsprechen. „Diese Fremdbestandteile, wie zum Beispiel Bauschutt und Betonbruch, werden wieder entfernt.“

Für die Fischers heißt das, dass noch eine ganze Weile Lkw vor ihrem Grundstück herumfahren werden.

