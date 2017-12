Kipfel-Königin des Osterzgebirges Kerstin Mösche gewinnt den Plätzchen-Backwettbewerb, nicht zum ersten Mal. Dabei begann diesmal alles mit einem Malheur.

Kerstin Mösche aus Hirschsprung mit ihren spitzenmäßigen Kipfeln. Die haben allen so gut geschmeckt, dass zum Heiligabend davon nicht mehr viel übrig ist. Aber sie hat garantiert noch viele andere Leckereien. © Frank Baldauf

Osterzgebirge. Wer eine Hausfrau in der Familie hat wie die Mösches in Hirschsprung, kann sich glücklich schätzen. Denn Kerstin Mösche bäckt und kocht nicht nur leidenschaftlich gern. Was sie auftischt, schmeckt super lecker. Von ihren Fähigkeiten am Herd konnte die 54-Jährige vor Kurzem auch die achtköpfige Jury überzeugen, die beim Plätzchen-Backwettbewerb das beste Kipfel des Osterzgebirges suchte.

Obgleich diesmal zahlreiche Kostproben von Hobbybäckern beim Tourist-Info-Büro in Altenberg abgegeben wurden, die 17 Teilnehmer von Rehefeld bis Dippoldiswalde rekordverdächtig waren, musste Kerstin Mösche die Konkurrenz nicht scheuen. Bereis beim ersten Plätzchenwettbewerb vor drei Jahren – damals musste ein Butterkeks gebacken werden – hatte sie das richtige Händchen und gewann. Diesmal siegte sie mit ihrem Kipfel sogar mit deutlichem Abstand, verrät Petra Oertel vom Tourist-Info-Büro, das den Wettbewerb wieder veranstaltete. Dabei wäre um ein Haar alles schiefgegangen.

Erst hätte Kerstin Mösche den Wettbewerb beinahe verpasst, erzählt sie lachend. Kurz vor Schluss erfuhr sie diesmal noch davon. Da sie aber immer schon Mitte, Ende November mit ihrer Weihnachtsbäckerei beginnt, hatte sie zum Glück schon etwas vorbereitet. Als sie mit ihrer Kipfel-Kostprobe das Tourist-Info-Büro am Altenberger Bahnhof nun endlich erreichte, fiel ihr leider die ganze Ladung vor der Tür aus den Händen. Also musste sie umkehren und noch einmal einen Schwung holen. Bei Kerstin Mösche ist ja davon zu Weihnachten zum Glück immer genug im Haus.

Dankbare Abnehmer

Auch dieses Jahr hat sie wieder acht bis zehn verschiedene Weihnachtskekse gebacken. Um die 15 Kilo kommen dann schon zusammen. Das ist aber noch längst nicht alles. Auch die in der Adventszeit beliebten Rumkugeln hat sie in ihrer Küche in Hirschsprung hergestellt, geschätzte zwei Kilo. Dazu noch etwa ein Kilo gebrannte Mandeln. „Ich backe in der Adventszeit jeden Tag“, erzählt sie. Was für andere anstrengend und nervenaufreibend ist, macht Kerstin Mösche Spaß, entspannt sie nach ihrer Arbeit als Verkäuferin. Zumal sie dankbare Abnehmer hat. Nicht nur ihr Ehemann und die inzwischen drei erwachsenen Söhne greifen gern zu. Auch Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte dürfen sich über die eine oder andere Leckerei aus dem Hause Mösche freuen. Sie verschickt sogar noch Päckchen in den Westen mit besten Grüßen aus dem Osterzgebirge. „Es macht mir Spaß, anderen eine Freude zu machen.“

Das Kochen und Backen hat sie sich selbst beigebracht. „Ich suche mir die Rezepte zum Beispiel aus alten Büchern raus“, erzählt sie. Sie probiert durchaus auch mal was Neues aus, doch sie steht mehr auf Traditionelles. So hielt sie es auch mit ihren Kipfeln. Die backte sie ganz klassisch mit Butter, Mehl und Vanille. „Man verrät ja aber nicht alles“, sagt sie und lacht. Nur so viel: Lange im Ofen braucht das Weihnachtsgebäck nicht. Und zum Schluss, wenn die kleinen Halbmonde ausgekühlt sind, wälzt sie die Kipfel in Vanille- und Puderzucker. „Das ergibt einen dezenten Schneezauber.“ Beim Plätzchen-Wettbewerb hat sie nicht mitgemacht, um zu gewinnen. „Ich will, dass die Tradition erhalten bleibt“, sagt sie. Vielleicht finden so auch andere Gefallen daran und probieren die Weihnachtsbäckerei aus.

