Kiosk-Schüsse bleiben rätselhaft Die Gewalttat bleibt rätselhaft: Eine Kioskbesitzerin in Wiesbaden wird erschossen. Zwei ihrer Angehörigen, darunter ein Dresdner Fußballer, werden schwer verletzt. Warum, ist weiter unklar.

Polizeibeamte sichern nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Wiesbaden den Tatort ab. © dpa

Die Wunde verheilt, doch es wird mehr bleiben als eine Narbe. Der am vorigen Dienstag bei einem bewaffneten Überfall von einer Kugel am Hals getroffene Dynamo-Profi Marc Wachs ist auf dem Wege der Besserung – und der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und nach dem Verkünden des Haftbefehles in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, teilte die Polizei am Nachmittag des Heiligen Abend mit.

Der 25 Jahre alte Benjamin G. wurde bereits am Freitagabend gegen 23.40 Uhr vor seiner Wohnung festgenommen. Er habe keinen Widerstand geleistet. Der Deutsche hatte am Dienstagvormittag in einem Kiosk im Wiesbadener Stadtteil Biebrich geschossen und dabei die 59-jährige Ladeninhaberin tödlich getroffen, sie war die Tante von Wachs. Sein Onkel wurde ebenfalls schwer verletzt.

Dem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen waren die Ermittler anhand von Zeugenaussagen, der Auswertung von Videobildern und durch im Bereich des Tatortes gesicherte DNA-Spuren. Sie hatten ihn jedoch zunächst in der Wohnung nicht angetroffen und ihn öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Offenbar kehrte der Mann aber zurück. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Kriminalbeamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Hintergründe der Tat seien jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Dynamo hatte darum gebeten, die Privatsphäre von Marc Wachs zu respektieren. Zu seinem Gesundheitszustand gibt es deshalb keine bestätigten Angaben. Es soll die Klinik bereits verlassen haben. Wann der 21-Jährige, der vor der Saison vom FSV Mainz zu den Schwarz-Gelben gewechselt war, sowohl körperlich als auch mental fit genug ist, um ins Training zurückzukehren, lässt sich schwer abschätzen. Der Verein hat deutlich gemacht, dass jetzt der Genesungsprozess im Vordergrund stehe. „Alles andere spielt keine Rolle“, erklärte Sportvorstand Ralf Minge. (SZ/-ler)

zur Startseite