Fußball Kiontke hat nichts verlernt Torjäger wechselt von Freiberg zu Stahl und erzielt 13 Treffer. Trainer Daniel Küttner ist mit Platz sechs durchaus zufrieden.

Paul Kiontke kam im Sommer aus Freiberg und erfüllte in Riesa alle Erwartungen. Die BSG Stahl erzielte 30 Tore, allein 13 kamen auf das Konto von Kiontke. © Ronny Belitz

Riesa. Die BSG Stahl Riesa überwintert in der Fußball-Landesliga auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner hat nach 16 Punktspielen 25 Punkte auf dem Konto. Es gab sieben Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen.

Mit der zahlenmäßigen Ausbeute ist Küttner recht zufrieden: „Wir haben vor der Saison die Erwartungen herunter geschraubt. Es gab viele Abgänge, neue, junge Spieler wurden eingebaut. Das benötigt Zeit. Somit war die erste Saisonhälfte von schwachen, aber auch starken Auftritten geprägt. Ein Lernjahr quasi.“ Mit Alexander Ludwig, Thomas Kutsche, Marcel Fricke, Michal Kycek, Richard Penicka, Jiri Horinek, Georg Balatka, Steffen Krechlak und Thomas Bierstedt verließen gleich neun Stammkräfte den Landesligisten. „Bei einigen Spielern war schon vorher klar, dass sie wechseln oder ihre Laufbahn beenden würden. Andere Abgänge überraschten uns aber“, beschreibt Küttner die Saison in der Sommervorbereitung. Mit Paul Kiontke und Martin Magula kehrten zwei routinierte Spieler nach Riesa zurück, die restlichen Neuzugänge kamen allesamt aus der A-Jugend von Dynamo Dresden, dem FC Grimma oder dem eigenen Stahl-Nachwuchs. Die beiden Ex-Dresdner Willy Christoph Mörer und Tom Dornick spielten sich mittlerweile in die Anfangsformation.

„Es war ein schwieriger Weg. Aber alle Spieler haben sehr gut mitgezogen. Man hat sich stets geschlossen als Mannschaft gezeigt und jeder wusste, dass es nur mit hundertprozentigem Einsatz und Engagement in dieser Liga funktionieren kann“, erklärt Küttner. Natürlicherweise lief längst nicht alles rund. Die Niederlage zum Saisonauftakt gegen Eintracht Niesky (3:4) schmerzte, doch schon eine Woche später gab es beim momentanen Tabellenführer Großenhainer FV einen 3:2-Erfolg. Es folgte ein mühsam errungener 1:0-Sieg gegen den VfB Zwenkau, ein beachtliches 1:1 in Grimma sowie ebenfalls ein 1:1 gegen Empor Glauchau. Und dann folgte ein richtiges Debakel beim FC Lößnitz (0:7). „Da wurden wir von einer der besten Mannschaften dieser Liga mal so richtig vorgeführt. Da konnte sehr viel ausgewertet werden, die Jungs haben sehr viel gelernt daraus“, sagt Küttner. Die Antwort auf diese hohe Niederlage kam postwendend – gegen den VFC Plauen II hieß es dann auch 7:0. „Solche Ergebnisschwankungen sind halt der Unerfahrenheit der jungen Spieler geschuldet. Da sind Auf und Ab vorprogrammiert“, wollte Küttner weder das eine noch das andere Resultat überbewerten. Das 1:3 beim VfL Hohenstein-Ernstthal zählt der Coach trotz der Niederlage zu den besten Spielen der Riesaer. Überraschend kam dann das 0:1 gegen den Radebeuler BC. Doch damit war die negative Mini-Serie der Stahl-Elf schon beendet.

Wolf bricht sich dreimal den Fuß

Gegen Rapid Chemnitz (2:0), bei den Kickers aus Markkleeberg (4:1) sowie gegen Lipsia Eutritzsch (2:1) gab es die volle Punkteausbeute. Auch das 1:1-Remis beim SSV Markranstädt zählt durchaus zu den Erfolgserlebnissen. Nur wenige Tage später musste Küttner beim 0:2 in Reichenbach klar erkennen: „Die Konstanz ist halt noch nicht da“. Zum Abschluss der Hinrunde ließen die Riesaer gegen den VfL Pirna-Copitz nichts anbrennen (2:0), im ersten Rückrundenspiel gab es in Niesky ein starkes 1:1, zumal der Gegner sich seit der Beurlaubung von Trainer Uwe Kuhl in einer Erfolgsspur befand. Bei diesem Unentschieden in der Lausitz erzielte Jerome Wolf sein viertes Saisontor. Der 31-Jährige erlebte ein Spielhalbjahr zwischen Frust, Tränen und Hoffnung. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate brach sich der Familienvater den Mittelfuß. „Das ist absolut eine Seuche. Einfach so, ohne gegnerische Einwirkung. Es ist zum Verrücktwerden“, schimpfte Wolf. Nun sieht er aber der weiteren Entwicklung positiv entgegen. Fünf Tage vor Heiligabend werden ihm Metallteile zur Stabilisierung des Mittelfußes eingesetzt. „Ich hoffe, dass das alles gut verläuft. Denn ich will schon wieder angreifen“, gibt sich der Stürmer ehrgeizig. Sein Trainer weiß, was er an seinem Schützling hat: „Solche Typen braucht man im Team.“

Zum Toreschießen war im Sommer Paul Kiontke aus Freiberg in die Stahlstadt zurückgekehrt. Der 30-Jährige ließ sich nicht lange betteln und erzielte 13 Punktspiel- und ein Pokalspieltor. Damit liegt er in der Schützenliste dieser Landesliga gemeinsam mit Eric Berger (Markranstädt), Philipp Hauck (Lößnitz) und dem Zwenkauer Martin Olbricht auf Rang zwei. Spitzenreiter in dieser Wertung ist Florian Mielke (Rapid Chemnitz) mit 15 Treffern.

Am 20. Januar wird Stahl Riesa gegen den FV Gröditz 1911 in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde starten. Genau eine Woche später gastiert der VfB Hohenleipisch in der Stahl-Arena. Am 10. Februar kommt der Oberliga-Zweite FC International Leipzig nach Riesa, es folgt ein Testspiel gegen den SV Olbernhau. Punktspielauftakt wird am 24. Februar das Derby gegen den Großenhainer FV 1910 sein.

