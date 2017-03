Kinoverein willigt in Vergleich ein Im Streit um das Kinocafé in Rietschen haben Helmut Fechner und Ingolf Schulz Bedenkzeit bis 10. März.

Das Kino in Rietschen © André Schulze

Rietschen. Die langjährigen Kinobetreiber Helmut Fechner und Ingolf Schulz sollen die Schlüssel für das Kino an den Kinocafé-Verein übergeben und ihr Eigentum aus dem Gebäude räumen. So sieht es der Vergleich vor, den der Richter bei der Güteverhandlung am Amtsgericht Weißwasser unterbreitet hat, sagt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer.

Der Verein habe dem zugestimmt und damit den Vergleich von seiner Seite aus angenommen, so Brehmer. Er könne sich auch vorstellen, dass die Gemeinde Rietschen den Kinobetreibern Hilfe anbietet, wenn es ans ausräumen zum Beispiel von Küchenausstattung, Möbeln und Vorräten geht.

Ob die Männer dem Vergleich zustimmen? Bürgermeister Brehmer zufolge haben sie bereits vom Richter gehört, in welche Richtung das Urteil gehen wird. Die SZ hat Helmut Fechner und Ingolf Schulz bis Redaktionsschluss nicht erreicht.

Wie sie auf den angebotenen Vergleich reagieren, ist wichtig. Geht der Streit vor Gericht, kann es noch lange dauern, bis über die Filmleinwand in Rietschen wieder Filme flimmern. Beide Seiten hatten sich in der Vergangenheit gegenseitig blockiert. Der Verein war im Besitz der Vorführtechnik war, die langjährigen Betreiber blockierten den Saal.

zur Startseite