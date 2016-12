Kinochefin lädt zum Silvester-Sekt Auch am letzten Tag des Jahres bleibt die Leinwand im Filmpalast Zittau nicht dunkel. Die Mitarbeiter machen sich für die Gäste sogar schick.

Ilona Schaller freut sich auf die Vorstellung des Filmmusicals „La La Land“. Es läuft an Silvester, um 20 Uhr, im Filmpalast Zittau. Karten gibt es für zwölf Euro. © Jan Lange

Bisher hat Ilona Schaller den Silvesterabend immer mit der Familie verbracht. Dieses Jahr ist die Zittauer Kinochefin dienstlich gebunden. Denn auch am letzten Tag des Jahres bleibt die Leinwand im Filmpalast nicht dunkel. Während in den Vorjahren aber der letzte Streifen um 17 Uhr startete und die Besucher spätestens um acht das Kino verlassen hatten, geht es diesmal länger. Ab 20 Uhr läuft das US-amerikanische Filmmusical „La La Land“, das erst vor wenigen Tagen bei den Filmkritikerpreisen mehrere Auszeichnungen erhielt. Auch Ilona Schaller, die schon Ausschnitte aus „La La Land“ gesehen hat, findet das zweistündige Werk toll und perfekt für den 31. Dezember. In den vergangenen Jahren haben, so berichtet die Leiterin des Filmpalastes, immer wieder mal Besucher angefragt, ob das Kino an Silvester nicht auch mal abends Vorstellungen anbieten könne. Und so probiere das Zittauer Kino dieses Jahr was Neues aus, sagt Frau Schaller. Das Filmpalast-Team gehört zu den wenigen, dass auch am Silvesterabend den Projektor anwerfen. In denen ebenfalls zur Filmpalast-Kette gehörenden Kinos in Görlitz und Bautzen gebe es ein derartiges Angebot nicht, sagt Frau Schaller. Nach ihren Worten beteiligen sich nur die Kinos in Meißen und Riesa an der Aktion. In den hiesigen Theatern ist es ebenfalls üblich, dass am letzten Tag des Jahres gespielt wird. Die Silvester-Vorstellungen sind meist schon lange vorher ausverkauft. Nun will der Filmpalast es ihnen gleich tun. Kinosaal und Foyer werden mit Luftschlangen dekoriert, die Mitarbeiter schmeißen sich in Anzug und Kleid und der Sekt darf auch nicht fehlen. Und Häppchen werde es ebenfalls geben. Es soll eine richtige Silvester-Atmosphäre entstehen, verspricht die Filmpalast-Leiterin. Nach dem Film können die Besucher den Abend noch im Foyer ein bisschen ausklingen lassen. Um Mitternacht auf das neue Jahr anstoßen, müssen die Gäste aber zu Hause.

Der Film wird im größten Saal gezeigt. Karten gibt es seit Anfang Dezember. Einige hat Ilona Schaller schon verkauft und Reservierungen gebe es ebenfalls. Sie hofft, dass der Saal noch voller wird – schließlich sei es ein besonderes Erlebnis für die Gäste. Und eine einmalige Chance, das Filmmusical „La La Land“ zusehen. Das läuft nämlich erst offiziell am 12. Januar in den bundesdeutschen Kinos an. „Wir werden ihn zum Bundesstart wahrscheinlich nicht bekommen“, meint Ilona Schaller. An Silvester gibt es also eine exklusive Vorpremiere. Und das ganz ohne die sonst übliche Kinowerbung, verspricht die Filmpalast-Chefin.

