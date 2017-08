Kino zeigt keine Überraschungsfilme mehr Die Reihe im Filmpalast Zittau ist erst vor etwas mehr als einem Jahr gestartet worden. Die gesunkenen Besucherzahlen sind der Grund für das Ende.

Ab dieser Woche gibt es im Filmpalast Zittau keine „Sneak Preview“ mehr. © Rafael Sampedro

Der letzte Überraschungsfilm ist vorige Woche im Filmpalast Zittau über die Leinwand geflimmert. Ab dieser Woche gibt es keine „Sneak Preview“ mehr, wie Kinoleiterin Ilona Schaller auf SZ-Anfrage bestätigt. Die Reihe, in der Filme vor dem offiziellen Bundesstart gezeigt werden, ohne dass deren Titel vorher bekannt ist, wurde erst im Mai 2016 gestartet. Seitdem lief jeden Montag ein Überraschungsfilm. Anfang des Jahres hatte die Kinoleitung noch erklärt, an der neuen Reihe festhalten zu wollen. Nun kommt für die Kinobesucher das überraschende Aus. Dabei sind die Zuschauer der Grund für das Ende. Es habe immer wieder ein Hoch und Runter bei den Besucherzahlen der „Sneak Preview“ gegeben, erklärt Frau Schaller. Da das Publikum öfter recht überschaubar war, habe die Leitung der Filmpalast-Kette vor drei Monaten entschieden, die Reihe aus dem Programm zu nehmen.

Zu Hochzeiten zeigten in Deutschland 80 Kinos Überraschungsfilme, heute sind es noch etwa 60. Während in Kinos in Dresden und Leipzig die „Sneak Preview“ seit Jahrzehnten einen festen Platz im Programm hat, scheinen kleinere Lichtspielhäuser damit weniger Erfolg zu haben. Der Filmpalast Zittau ist dafür wieder ein Beispiel. Eine Nachfolge-Reihe soll für die „Sneak Preview“ nicht aufgelegt werden, sagt Frau Schaller. (SZ/jl)

