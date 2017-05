Kino öffnet am Kindertag Im Rietschener Lichtspielhaus werden ab Juni wieder Filme gezeigt. Damit scheint ein langer Konflikt beendet.

Im Kino Rietschen wurde Ende April ausgeräumt. Nun soll es wiedereröffnet werden. © andré schulze

Für die Kinogänger in der Region ist es eine sehr gute Nachricht. Der Verein Kino-Café Rietschen hat die Wiedereröffnung des Lichtspielhauses an der Bundesstraße 115 angekündigt. Ab Juni sind dort wieder Filme zu sehen. Zum Start wird am internationalen Kindertag der Animationsfilm „Die Überflieger – kleine Vögel, großes Geplapper“ gezeigt. Zuvor lädt der Verein ab 15 Uhr zu einem kleinen Rahmenprogramm mit Hüpfburg und „einigen Überraschungen“ ein. Für die erwachsenen Zuschauer läuft am Abend um 19.30 Uhr der oscarprämierte Streifen „La-La-Land“.

Der Verein Kino-Café Rietschen hat die traditionsreiche Spielstätte im Mai übernommen. Eigentlich hätte die Übergabe durch die ehemaligen Betreiber schon vorher erfolgen sollen. Doch ein monatelanger Streit um die Fortführung hat zur zwischenzeitlichen Schließung des Hauses geführt. Nach einem Frühjahrsputz soll das Kino nun wieder regelmäßig bespielt werden. Auch eine Sanierung des Gebäudes in diesem Jahr ist geplant. (SZ)

