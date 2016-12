Kino kommt wieder

Die Filmreihe „Kino im King’s“ soll wieder belebt werden. Von April 2011 bis zum vergangenen August lief im Martin-Luther-King-Haus in Schmiedeberg monatlich diese Filmreihe in Verantwortung des Heims. Nun soll sie einen Neuanfang mit Unterstützung des Ortschaftsrats erleben, wie Ortsvorsteher Peter Hofmann (SPD) informierte. Der Ortsrat will sich auch an den Kosten für die Kinoreihe beteiligen. Hofmann geht davon aus, dass ab März wieder monatlich im Saal des King-Hauses ein Film gezeigt wird.

Dann soll allerdings die Anfangszeit verändert werden. Früher fingen die Filme in der Regel um 19.30 Uhr an. Jetzt sollen sie um 17 Uhr beginnen. Das wäre für Senioren günstiger, die allzu spät nicht mehr aus dem Haus gehen wollen. (SZ/fh)

