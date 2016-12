Kino im Rathaussaal Im Rahmen der Ausstellung über Anne Frank beschreibt Mathias Hüsni außerdem das Schicksal Bischofswerdaer Juden.

Im Saal des Bischofswerdaer Rathauses ist am Dienstag ein besonderer Film zu sehen. © Steffen Unger

Im Rahmen der Anne-Frank-Ausstellung, die derzeit in Bischofswerda gastiert, gibt es am Dienstagabend im Rathaussaal einen Vortag und anschließend einen Kinofilm. Ab 18.30 Uhr beschreibt der Burkauer Mathias Hüsni den Lebens- und Leidensweg der jüdischen Familie Hofmann, die in Bischofswerda einen Textilwarenhandel besaßen. Mathias Hüsni, Herausgeber des „Schiebocker Landstreichers“ und Mitglied des Museums- und Geschichtsvereins Bischofswerda, hat in mühevoller Recherchearbeit ihren Lebensweg recherchiert. „Die Veranstaltung zeigt, dass Spuren des Holocausts überall und damit auch in Bischofswerda zu finden sind“, sagt Uta Strewe, die den Abend organisiert hat. „Das Schicksal der Familie Frank mit Ausgrenzung, Flucht, Trennung und schließlich Tod teilten unzählige jüdische Familien im Dritten Reich und in Bischofswerda ist es mit der Familie Hoffmann gegenwärtig.“ Drei Stolpersteine verlegt auf der Bischofstraße in Bischofswerd, erinnern an die dreiköpfige Familie. Nach dem Vortrag wird der aktuelle Kinofilm zum Schicksal Anne Franks gezeigt. Er ist freigegeben ab zwölf Jahre. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Beide Veranstaltungen im Rathaussaal, die die Lucie-Strewe-Stiftung organisiert, gegründet von der Burkauer Familie Strewe. Sie war es auch, die die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ in die Stadt holte. Noch bis zum 21. Dezember ist die Schau des Anne-Frank-Zentrums Berlin im Goethe-Gymnasium zu sehen. Viele Besucher – vor allem Schüler – haben die Ausstellung bereits gesehen. „Das Feedback ist sowohl von Schülern, Lehrern sowie den Guides positiv“; sagt Uta Strewe. Der historische Teil der Ausstellung sei sehr ergreifend. Durch den aktuellen Bezug im zweiten Teil bleibe es aber nicht allein bei diesem Gefühl. „Mit Fragen und Denkanstößen wird Mut gemacht gegen Ausgrenzung und Intoleranz, auch heutzutage aktiv zu werden.“(SZ)

Am Sonnabend ist die Ausstellung nochmals von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch in der Woche gibt es freie Termine für Führungen.

Anmeldungen sind möglich unter 03594 703131.

