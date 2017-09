„King Abode“ verliert Asylklage

Anfang August stand T. mit einem Messer bewaffnet auf dem Dach des Flüchtlingsheims in Bautzen. © Archivbild

Der Libyer, gegen den die Stadt Bautzen ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot verhängt hat, wird nicht als Flüchtling anerkannt. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden am Dienstag entschieden. Ihm stehe auch kein subsidiärer Schutz zu.

Der 21-Jährige habe die Kammer in der Verhandlung am vorigen Freitag nicht davon überzeugen können, dass er in seinem Herkunftsland einer besonderen Gefahr ausgesetzt sei. Mohamed Youssef T., der in Bautzen als selbst ernannter „King Abode“ bekannt geworden ist, ist nach eigenen Angaben Opfer von IS-Terroristen geworden. Zweimal hätten unbekannte Täter auf ihn geschossen und ihn verletzt. Nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes seien sein Vater sowie ein Bruder getötet worden.

Ob die Ausländerbehörde T. nun abschieben wird, ist offen. In Libyen herrscht nach wie vor Bürgerkrieg, Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Der Asylbewerber war nach Angaben der Behörden an Auseinandersetzungen beteiligt und galt in ihren Augen als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. (SZ/lot)

