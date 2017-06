Kinderzone in Radebeul-West Zum Kindertag vergnügten sich die Jüngsten in West. Die Fami stellte ein neues Angebot vor.

Trotz heißer Temperaturen: Hüpfen machte den Kindern am Donnerstag besonders viel Spaß. © Norbert Millauer

Planschbecken, Pferde, Musik und jede Menge Spiele erwarteten die kleinen Besucher am Donnerstag auf dem Anger und zum ersten Mal im Apothekerpark. Eines dieser vielen Angebote soll in Zukunft nicht nur zum Kindertag zur Verfügung stehen. Die Familieninitiative hat ein neues Spielmobil mit Hüpfburg und vielen Spielgeräten angeschafft, das man jetzt auch ausleihen kann. Gesponsert wurde das Mobil von den Inhabern der drei Rewe-Märkte in Radebeul, Björn Keyser, Michel Reimer und Frank Scharschuh.

Neben der Hüpfburg gehören unter anderem Pedalos, Stelzen, Hula-Hoop-Reifen, eine Slackline und ein Federballspiel zum Mobil. Vereine und Familien können den Anhänger für Feiern ausleihen. Fami-Geschäftsführer Matthias Abraham: „Einfach bei uns melden und wir gucken dann, ob er er frei ist.“ Auch bei der Familieninitiative selbst und den Sponsoren sollen die Spielgeräte jetzt oft im Einsatz sein. (SZ/nis)

zur Startseite